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ТАСС

Рябков заявил, что Россия надеется на продолжение сотрудничества с США по космосу

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Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года
Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

При этом замглавы МИД РФ выразил надежду, что Вашингтон увидит "противоречия в своей собственной позиции" по недопущению гонки вооружений в космосе на фоне обвинений Запада в адрес России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в космической отрасли на взаимовыгодной основе продолжится, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хотел бы выразить надежду, что наше практическое сотрудничество [с США в космической отрасли], которое имеет глубокую историю и много десятилетий эффективно развивается, что оно продолжится на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе", - сказал он.

При этом Рябков также выразил надежду, что Вашингтон увидит "противоречия в своей собственной позиции" по недопущению гонки вооружений в космосе на фоне обвинений Запада в адрес России после проведения Москвой испытаний, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат.

"Американцы делают ровно то же самое, давно провели подобные испытания и, плюс к тому, проводят довольно-таки тревожные мероприятия испытательного характера по возможному появлению в космосе ударных средств, но при этом ничего не предлагают для того, чтобы это ограничить", - добавил замминистра иностранных дел России.

По его словам, американцы также не заинтересованы в ограничении противоспутникового оружия, желая сохранить свое доминирование в космосе. "Если бы американцы были бы заинтересованы в чем-то более серьезном, кроме того, чтобы голословно на нас нахлобучивать свою демагогию, тогда они бы сказали - вот наши предложения, как будем ограничивать противоспутниковое оружие. Они такое не говорят", - резюмировал Рябков.

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Россия
США
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