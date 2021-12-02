Шойгу поручил командирам всех уровней обеспечить интенсивную боевую подготовку

Военнослужащие во время тактико-специальных учений подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантной дивизии.

Более подробно задачи будут поставлены на итоговой коллегии Минобороны в конце декабря

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу командному составу Вооружённых сил обеспечить высокий темп боевой учёбы в войсках.

"Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учёбы", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

При этом он отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооружённых силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объёме.

"С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнен ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "во избежание распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами".