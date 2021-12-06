Мал, да удал

Реактивные противотанковые гранатомёты одноразового применения за последние годы значительно выросли в калибре и весе, чтобы успешно противостоять бронированной технике. Однако появление среди них универсальных и многофункциональных штурмовых гранат привело к созданию новых малогабаритных гранатомётных комплексов.

Тульские 62 мм

Одним из первых современных российских представителей малогабаритных реактивных комплексов стал огнемёт МРО-А «Бородач». Со своим калибром 72,5 мм он стал в один ряд с одноразовыми РПГ-22 и РПГ-26. Примерно в то же время появилась и штурмовая граната РШГ-2. Главным назначением этих новинок стала борьба с живой силой противника, скрывающейся в различных постройках и сооружениях, а не поражение бронетехники. При этом мощности боеприпаса вполне достаточно для уничтожения легкобронированной техники и автотранспорта.

Дальнейшую тенденцию уменьшения калибра поражающего боеприпаса развили тульские оружейники Конструкторского бюро приборостроения (КБП). Они разработали малогабаритный комплекс «Бур» калибра 62 мм. Данный параметр оказался на два миллиметра меньше, нежели у РПГ-18, а гранатомёт стал наиболее миниатюрным в своём классе. В комплекс ГК62 вошли выстрелы в фугасном ГВ62.01 и осколочно-фугасном ГВ62.02 снаряжении, многоразовое пусковое устройство ГК62.01, дневной и ночной оптические и тепловизионный прицелы, а также электронный тренажёр.

62-мм малогабаритный гранатомётный комплекс «Бур» Источник изображения: all4shooters.com

Несмотря на сравнимые с РПГ-18 габариты, выстрел ГВ62 оказался почти на полкило тяжелее, а с установленным пусковым устройством с оптическим прицелом и вовсе перевесил «Муху» на два килограмма. Зато прицельная дальность такого гранатомёта выросла более чем втрое, а максимальная едва не достигла внушительного показателя в один километр. Одной из особенностей тульского «Бура» является возможность применения из закрытых помещений небольшого объёма. Применение ночных и тепловизионных приборов значительно расширило условия использования комплекса ГК62. Обучение приёмам стрельбы может проводиться без расхода боеприпасов на электронном тренажёре ГК62-Т.

Оптический прицел ПГО-БУР разработан в белорусском НТЦ «ЛЭМТ» и выпускается на предприятии «БелОМО». В комплект к штатному оптическому прицелу производитель комплекса предлагает ещё два варианта приборов: ночного видения типа NV/S-18 и тепловизионный типа TV/S-25. Эти изделия также белорусской разработки и производства, уже давно имеют статус серийных образцов и используются для оснащения различного оружия ближнего боя (от автоматов до гранатомётов). Для использования с гранатомётом «Бур» данные прицелы имеют совместимое с пусковым устройством крепление и сетку, соответствующую применяемым выстрелам.

Оптический прицел ПГО-БУР, установленный на ГВ62.02 в осколочно-фугасном снаряжении Источник изображения: missilery.info

После активной пиар-компании комплекса «Бур» в первой половине 2010-х годов данное изделие сегодня всё реже попадает в фокус внимания средств массовой информации. Известны серийные образцы ГВ62 лишь 2011-2012 годов выпуска, а сведения об их использовании в подразделениях силовых структур и вовсе отсутствуют. При этом «Бур» всё ещё занимает одно из центральных мест на стендах КБП на международных выставках.

РПГ-34

В 2013 году директор Научно-производственного центра (НПЦ) «Специальная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана В.В. Кореньков (в прошлом генеральный директор и главный конструктор НПО «Базальт» — головного российского разработчика средств ближнего боя) объявил о начале разработки нового поколения гранатомёта. Подробности опытно-конструкторских работ (ОКР) тогда не разглашались, однако сообщалось, что они велись в интересах Минобороны РФ и планировались к скорому завершению.

Впервые опытные образцы малогабаритного гранатомёта разработки НПЦ показали широкой публике в 2018 году на выставке «Армия». Изделия были представлены под обозначением РПГ-34. Многоцелевая граната имела калибр 61 мм и помещалась в транспортно-пусковой контейнер (ТПК). На ТПК крепился прибор управления огнём (ПУО), а сами контейнеры имели возможность соединения в блоки по несколько штук.

61-мм гранатомётный комплекс РПГ-34 Источник изображения: МГТУ

Калибр 61 мм оказался ещё на один миллиметр меньше тульской разработки и претендовал на заочное первенство среди малогабаритных реактивных гранатомётов. При всей перспективности такой разработки известия об их испытаниях в открытом доступе так и не появились, а после выставки «Армия-2019» РПГ-34 и вовсе перестали демонстрировать широкой публике. Зато незадолго до этого «брат-близнец» российского гранатомёта объявился в Беларуси. Специалисты сразу принялись гадать, кто у кого украл идею, и нет ли связи между данными разработками. Как оказалось, сходство концепции и внешнего вида таких малогабаритных комплексов отнюдь не случайно.

Первый белорусский

Впервые о своём гранатомёте в Беларуси заговорили в 2014 году. Компания «Белспецвнештехника» (БСВТ) на выставке «Милекс» представила свой вариант конкурента российскому РПГ-32. При этом разработчик не скрывал, что в основе перспективного изделия лежала концепция РПГ-32. Систему незначительно доработали, повысив боевую эффективность и унифицировав с РПГ-29. Повышение могущества гранаты с термобарической и кумулятивной головной частью на 15-20% позволило увеличить на 50 мм пробитие брони, подняв показатель до 800 мм (700 мм за динамической защитой). Достичь таких цифр планировалось путём увеличения массы боевого заряда. Выросла до 750 м и прицельная дальность гранатомёта, благодаря приросту до 170 м/с начальной скорости гранаты.

Макет перспективного гранатомётного комплекса БСВТ Источник изображения: bsvt.by

Помимо 105-мм варианта в БСВТ прорабатывались проекты меньших калибров — 72 и 60 мм. Однако дальше заявлений в прессе и макетов дело не продвинулось — как говорится, первый блин вышел комом. Лишь в 2017 году компания БСВТ-ВВ представила проект 60-мм малогабаритного гранатомёта ММ-60 — здесь был сброшен ещё один миллиметр для достижения рекордного показателя. Появившийся в одно время с РПГ-34 гранатомёт ММ-60 по своей концепции поразительно напоминал российский малогабаритный комплекс.

Как оказалось, с 2014 года к началу работ над гранатомётами в Беларуси непосредственное отношение имел тот самый директор НТЦ В.В. Кореньков. Именно он когда-то начинал совместный российско-иорданский проект РПГ-32, а затем занимался работами над РПГ-34. Возможно, из-за недостаточного интереса со стороны Минобороны РФ Коренькову пришлось обратиться со своими наработками к ближайшим союзникам по военному блоку. Именно эти две разработки легли в основу первых проектов белорусских гранатомётов, а в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах непосредственное участие принял сам Кореньков.

60-мм гранатомёт ММ-60 Источник изображения: bsvt-vv.by

Проект ММ-60 остался лишь в опытных макетных образцах. Тем не менее, благодаря высокому уровню специалистов в сфере оптоэлектроники и программного обеспечения белорусы смогли доработать российский проект — в первую очередь, это коснулось ПУО. Например, в ММ-60 декларировалась возможность реализации режима траекторного подрыва гранаты во время полёта над целью. Со временем работы и над этим проектом были остановлены.

Блеск белорусского «Сапфира»

В 2019 году малогабаритный гранатомёт вновь появился среди разработок белорусского военно-промышленного комплекса. На этот раз его представили под наименованием «Сапфир» на выставке LIMA в Малайзии. Разработкой обновлённого 61-мм гранатомётного комплекса стали заниматься специалисты ООО «Высокоточные тактические системы». Главным конструктором новой структуры белорусской оборонки стал всё тот же В.В. Кореньков. Калибр системы сменили с 60 на 61 мм (в точности как у РПГ-34).

В.В. Кореньков демонстрирует «Сапфир» на выставке «Милекс-2021». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Гранатомёт «Сапфир» получил кумулятивно-фугасно-осколочную боевую часть — в таком снаряжении оружие снова возвращается в категорию противотанковых РПГ. Насколько эффективным будет такой малогабаритный боеприпас против современной бронированной техники, покажут только испытания. «Сапфир» способен поражать цели на дальностях до 1000 м и объединяться в кластеры по два, три или четыре изделия. Имеется возможность траекторного подрыва боеприпаса, ведения залпового огня и выбора противотанкового или штурмового (противобункерного) режима действия. Как осуществляется реализация таких режимов, до конца не ясно (скорее всего, путём выбора комбинации гранат разного снаряжения).

Вместо массивного ПУО здесь появился более лёгкий и компактный автоматизированный прибор управления (АПУ). Сверху на нём на планке Пикатинни устанавливается простейший оптический прицел. Сама планка регулируется по высоте, чем достигается настройка углов возвышения. Откидная панель АПУ имеет три переключателя для выбора режима действия, залпа или одиночного выстрела и установки комбинации нескольких пусковых устройств. На дисплее отображаются дистанция подрыва гранаты, регулируемая переключателем в виде колёсика, а также номера готовых к пуску ТПК. Пуск гранаты или гранат происходит нажатием на кнопку с торца панели.

61-мм малогабаритный гранатомёт «Сапфир». Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Новый виток работ над гранатомётом в Беларуси неслучаен. За прошедшие несколько лет в стране было запущено своё патронное и оружейное производство, высокими темпами стали развиваться проекты перспективных средств поражения и различных боеприпасов. Наконец-то у белорусских инженеров появились производственные мощности и испытательная база, позволившие перейти от макетных образцов гранатомёта к действующим опытным изделиям.

В сентябре 2021 года состоялись первые баллистические испытания «Сапфира» на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский. В качестве цели использовалась мишень-уловитель размерами 2 на 2 м, установленная на дистанции 133 м. Испытания опытного образца позволили достичь характеристик, заложенных на стадии проектирования. ОКР «Сапфир» вышли на финальную стадию, которая предполагает завершение испытаний малогабаритного комплекса и принятие его на вооружение уже в следующем году.

Баллистические испытания гранаты комплекса «Сапфир» Источник изображения: vpk.gov.by

Источники:

Малогабаритный гранатомётный комплекс «Бур». Рекламный проспект КБП 61-мм ручной гранатомёт с прибором управления огнём и многоцелевой гранатой. Рекламный проспект МГТУ им. Н. Э. Баумана Реактивный одноразовый гранатомётный комплекс «Сапфир». Рекламный проспект ООО «ВТС»

Руслан Гук