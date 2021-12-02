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ЦАМТО

Корабль ПМО "Петр Ильичев" вышел на заводские ходовые испытания

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«Петр Ильичев»
«Петр Ильичев».
Источник изображения: Звезда

ЦАМТО, 1 декабря. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Петр Ильичев", построенный Средне-Невским судостроительным заводом (входит в АО "ОСК"), вышел на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в акваторию Финского залива.

Программа испытаний рассчитана на полтора месяца. За этот срок корабелы СНСЗ и экипаж новейшего тральщика проверят работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. Завершив программу ЗХИ, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.

"Петр Ильичев" станет шестым кораблем проекта 12700, который Средне-Невский судостроительный завод передаст ВМФ РФ. Сейчас на верфи в разной степени готовности находятся еще три корабля проекта 12700.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в АО "ОСК) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве кораблей проекта 12700 на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Водоизмещение кораблей ПМО проекта 12700 составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, полная скорость хода – 16 узлов, экипаж – 44 чел.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
пр. 12700
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