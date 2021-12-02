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ТАСС

В российских войсках начался зимний период обучения

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Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник изображения: МО РФ

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров поздравил военнослужащих с началом учебного периода и пожелал всему личному составу добиться высоких результатов в боевой подготовке

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зимний период обучения начался 1 декабря в Вооруженных силах России, в этот день замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров провел лекцию для офицеров 27-й отдельной мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады, сообщили в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров провел лекцию о состоянии боевой подготовки и задачах на 2022 год с офицерами управления и командным составом бригады", - говорится в сообщении.

Евкуров также принял участие в торжественном митинге и поздравил военнослужащих с началом учебного периода и пожелал всему личному составу добиться высоких результатов в боевой подготовке.

"В современных непростых условиях мы не только не уменьшили интенсивность и качество боевой подготовки, а увеличили их. В войска поступает новые вооружение, техника, тренажеры, которые наши военнослужащие успешно осваивают. Желаю вам и всем вооруженным силам нашей страны не сбавлять оборотов в деле совершенствования навыков защиты нашей родины и укрепления ее обороноспособности", - приводят слова Евкурова в Минобороны.

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