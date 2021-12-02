Войти
ТАСС

ВМФ России получил в 2021 году четыре боевых корабля

337
0
0
Корабль ПМО "Георгий Курбатов"
Корабль ПМО "Георгий Курбатов".
Источник изображения: © Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Половина заказов выполнена досрочно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в текущем году передали Военно-морскому флоту четыре боевых корабля, половина заказов выполнена досрочно, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно", - сказал министр на селекторном совещании в среду. Он, в частности, отметил, что боевой состав Северного флота пополнился головным атомным подводным крейсером "Казань", на котором 7 мая был торжественно поднят флаг.

"Строительство большой дизельной подводной лодки "Магадан" и базового тральщика "Георгий Курбатов" завершено досрочно", - отметил Шойгу.

По его словам, специалисты ОСК выполняют комплекс работ в интересах российского ВМФ "в рамках реализации указа президента по оснащению Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники".

"Реализация Объединенной судостроительной корпорацией госконтрактов по сервисному обслуживанию кораблей позволила Военно-морскому флоту успешно выполнить поставленные задачи. Вместе с тем по ряду заданий есть вопросы, которые мы сегодня обсудим", - сказал министр, открывая совещание.

Ожидания на декабрь

Военно-морской флот России, как ожидается, до конца 2021 года получит первые серийные атомные подводные лодки "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") и "Новосибирск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"), сообщил Шойгу.

"В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", - сказал он.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России четыре подлодки проектов 955 и 955А. Каждый из кораблей несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Также "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Георгий Курбатов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
955 Борей
СФ
Похожие новости
28.12.2020
Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)