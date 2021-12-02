Войти
ЦАМТО

ВС Марокко приобрели израильскую систему противодействия БЛА

315
0
0
Логотип ЦАМТО
Логотип ЦАМТО
Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 1 декабря. Командование Вооруженных сил Марокко сообщило на своей странице в Facebook о закупке систем противодействия БЛА Skylock Dome израильского производства.

Как сообщил Defense News марокканский военный эксперт Абдель Хамид Харфи, часть систем уже поставлена заказчику. Данные о стоимости продажи и количестве приобретенных систем не раскрываются. Контракт не предусматривает передачу технологий для производства оборудования в Марокко.

По данным эксперта, принцип действия системы заключается в нарушении связи БЛА с пунктом управления. Система оснащена оптическими и тепловизионными средствами обнаружения, а также РЛС для обнаружения потенциальных угроз.

Система Skylock Dome разработана компанией Skylock Systems, являющейся подразделением Avnon Group. Эмиратский консорциум International Golden Group представил данную технологию в феврале в рамках Международной оборонной выставки и конференции IDEX 2021. При этом официальные лица эмиратской компании заявили, что после завершения IDEX 2021 система пройдет испытания в целях изучения возможности ее закупки для служб безопасности, сухопутных войск и пограничной службы ОАЭ.

В сообщении Вооруженных сил Марокко заявлено, что они расширяют свои возможности по распознаванию и нейтрализации угроз со стороны БЛА. В сообщении также говорится, что ранее были закуплены еще четыре неназванных системы для борьбы с БЛА.

По мнению марокканского эксперта, приобретенные Skylock Dome позволят защитить от БЛА важные и чувствительные экономические, военные и правительственные объекты. Хотя системы могут быть не очень эффективны против военных БЛА с системами защиты от помех, они позволят обеспечить защиту от коммерческих дронов, используемых для ведения наблюдения и сбора информации.

Так, попытки применения коммерческих БЛА для ведения разведки осуществляли формирования борющегося за независимость Западной Сахары движения "Фронт Полисарио". Как заявлено, вооруженным силам удалось их уничтожить, но наличие специализированной системы противодействия БЛА существенно облегчило бы нейтрализацию подобных угроз.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц посетил Марокко 24 ноября. Он подписал со своим марокканским коллегой меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Визит состоялся спустя год после подписания т.н. "Авраамских соглашений", предусматривающих нормализацию отношений между рядом арабских стран и Израилем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гана
Израиль
Марокко
ОАЭ
Компании
IG Group
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.11.2020
Страны Персидского залива оценивают возможность покупки вооружений в Израиле
15.03.2017
Залив беспилотников
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
04.01.2007
ЕЩЕ 365 ТЯЖЕЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ВОЕНПРОМА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)