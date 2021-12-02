ВС Марокко приобрели израильскую систему противодействия БЛА

ЦАМТО, 1 декабря. Командование Вооруженных сил Марокко сообщило на своей странице в Facebook о закупке систем противодействия БЛА Skylock Dome израильского производства.

Как сообщил Defense News марокканский военный эксперт Абдель Хамид Харфи, часть систем уже поставлена заказчику. Данные о стоимости продажи и количестве приобретенных систем не раскрываются. Контракт не предусматривает передачу технологий для производства оборудования в Марокко.

По данным эксперта, принцип действия системы заключается в нарушении связи БЛА с пунктом управления. Система оснащена оптическими и тепловизионными средствами обнаружения, а также РЛС для обнаружения потенциальных угроз.

Система Skylock Dome разработана компанией Skylock Systems, являющейся подразделением Avnon Group. Эмиратский консорциум International Golden Group представил данную технологию в феврале в рамках Международной оборонной выставки и конференции IDEX 2021. При этом официальные лица эмиратской компании заявили, что после завершения IDEX 2021 система пройдет испытания в целях изучения возможности ее закупки для служб безопасности, сухопутных войск и пограничной службы ОАЭ.

В сообщении Вооруженных сил Марокко заявлено, что они расширяют свои возможности по распознаванию и нейтрализации угроз со стороны БЛА. В сообщении также говорится, что ранее были закуплены еще четыре неназванных системы для борьбы с БЛА.

По мнению марокканского эксперта, приобретенные Skylock Dome позволят защитить от БЛА важные и чувствительные экономические, военные и правительственные объекты. Хотя системы могут быть не очень эффективны против военных БЛА с системами защиты от помех, они позволят обеспечить защиту от коммерческих дронов, используемых для ведения наблюдения и сбора информации.

Так, попытки применения коммерческих БЛА для ведения разведки осуществляли формирования борющегося за независимость Западной Сахары движения "Фронт Полисарио". Как заявлено, вооруженным силам удалось их уничтожить, но наличие специализированной системы противодействия БЛА существенно облегчило бы нейтрализацию подобных угроз.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц посетил Марокко 24 ноября. Он подписал со своим марокканским коллегой меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. Визит состоялся спустя год после подписания т.н. "Авраамских соглашений", предусматривающих нормализацию отношений между рядом арабских стран и Израилем.