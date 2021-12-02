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ТАСС

Шойгу поставил перед командирами задачу обеспечить высокий темп боевой учебы

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Егор Алеев/ТАСС

Министр обороны отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооруженных силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объеме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил перед командным составом Вооруженных сил задачу обеспечить высокий темп боевой учебы в войсках.

"Обращаю внимание командиров всех уровней на необходимость поддержания интенсивности боевой учебы", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду. При этом он отметил, что подготовительные мероприятия к новому учебному году, который стартовал в Вооруженных силах РФ 1 декабря, реализованы в полном объеме.

"С офицерами, сержантами проведены сборы и инструкторско-методические занятия. Выполнены ремонт и обслуживание полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации. Созданы требуемые запасы материально-технических средств", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "во избежание распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами".

"Более подробно стоящие перед нами задачи, - сказал министр, - в том числе касающиеся боевой подготовки, обсудим на итоговой коллегии в конце декабря".

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Шойгу Сергей
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