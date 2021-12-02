Половина армии Украины уже в районе Донбасса

В МИД России заявили о стягивании украинской армии к Донбассу.

Вооруженные силы Украины увеличивают количество техники и личного состава в зоне конфликта на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125000 человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», - сказала Захарова на брифинге.