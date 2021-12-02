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Российская газета

"Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Гремящий" прибыли во Владивосток

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Две дизель-электрические подводные лодки - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", а в одном отряде с ними и корвет "Гремящий" завершили большую часть трансокеанского перехода с Балтики на Тихий океан и прибыли во Владивосток. В ходе межфлотского перехода моряки преодолели Атлантический и Индийский океан, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря.

"Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в ходе торжественного митинга на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил поздравил моряков отряда с прибытием в родную гавань, - сообщает пресс-служба ТОФ. - Кроме командования флота личный состав встречали родные и близкие, а также представители заводов-изготовителей, администрации Приморского края и Владивостока. Отряд завершил межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский, который начался в августе текущего года...".

Как следует из того же источника, в пункте базирования корвет "Гремящий", ДЭПЛ "Петропавловск- Камчатский" и "Волхов" проведут пополнение материальных запасов и плановое техническое обслуживание после завершения межфлотского перехода.

Отметим, что ТОФ впервые получает дизель-электрические подводные лодки, способные нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". А на вооружения у корвета "Гремящий" - ракеты того же класса "Калибр-НК".

В состав Тихоокеанского флота подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" официально принята в ноябре 2019-го, "Волхов" - в октябре 2020-го. Обе построены в Петербурге на Адмиралтейских верфях по проекту ЦКБ "Рубин". Корвет "Гремящий" построили на Северной верфи по проекту МКБ "Алмаз". Андреевский флаг на нем подняли в декабре 2020 года.


Александр Емельяненков

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Китай
Япония
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