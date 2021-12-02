В ВКС РФ поставили первую серийную партию обучающей системы для экипажей Ми-8АМТШ

В состав системы входит сервер, комплект рабочих мест, место для инструктора, программное обеспечение, видеопроектор и другое оборудование

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) поставил ВКС РФ первую серийную партию автоматизированной обучающей системы (АОС) для подготовки членов экипажа Ми-8АМТШ. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном в среду.

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" выполнил первую серийную поставку новой автоматизированной обучающей системы (АОС) для теоретической подготовки летного состава вертолета Ми-8АМТШ в воинские части Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.

В состав системы входит сервер, комплект рабочих мест, место для инструктора, программное обеспечение, видеопроектор и другое оборудование. Она содержит большое количество интерактивного материала, текстовой и графической информации. АОС предназначена как для индивидуальных, так и для групповых занятий.

В свою очередь гендиректор холдинга "Технодинамика" отметил, что также были поставлены автоматизированные системы для обучения летного состава Ка-52 и Ми-28Н. "Кроме того, мы оснастили воинские части автоматизированными системами обучения для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава вертолета Ка-52, а также учебными компьютерными классами для теоретической подготовки и переучивания летных экипажей вертолета Ми-28Н", - добавил он.