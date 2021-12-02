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ЦАМТО

Танкисты ЮВО приступили к обучению на современных тренажерах в Северной Осетии

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Российский основной боевой танк Т-90А
Российский основной боевой танк Т-90А
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 1 декабря. Военнослужащие 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии начали учебный год с занятий на современном мобильном комплексном тренажере МКТ-188А экипажа танка Т-90А.

Особенностью тренажера МКТ-188А является раздельная компоновка учебного места механика-водителя и боевого отделения машины, что позволяет проводить как раздельное обучение механиков-водителей, наводчиков и командиров машин, так и их совместные тренировки. Кроме того, предусмотрена возможность объединения этих тренажеров в единый комплекс (единое виртуальное пространство) и проводить на них боевое слаживание подразделений в составе экипажей боевых машин.

Обучение экипажей проходит без расхода боеприпасов, моторесурса и горюче-смазочных материалов. Программное обеспечение тренажера МКТ-188А позволяет создать тактическую обстановку любой сложности. Оно формирует виртуальное боевое пространство, в котором осуществляется моделирование вооруженного противоборства с учетом времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Комплекс может одновременно моделировать до 15 различных целей (танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки) на дальности от 100 до 4 тыс. м, двигающихся со скоростью до 60 км/ч.

Тренажер позволяет наводчику и командиру экипажа отработать разведку целей, стрельбу с места, в движении и с коротких остановок по появляющимся и движущимся целям, воздушным низколетящим целям, участвовать в танковой дуэли. Механику-водителю новое оборудование дает возможность отработать подготовку машины к движению, запуск двигателя при различных погодных условиях, преодоление естественных и искусственных препятствий, работать с приборами связи и органами управления отделения механика-водителя.

Возможности тренажера позволяют инструктору автоматически фиксировать ошибки обучаемого, поддерживать с ним речевую связь, слышать звуки работы машины.

По завершении тренировок на комплексном тренажере МКТ-188А военнослужащие выполнят контрольные упражнения на штатной технике в полевых условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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