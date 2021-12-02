Войти
ТАСС

Российская военная полиция в Сирии отмечает 10-летие

229
0
0
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Начальник отдела военной полиции в республике Александр Фоменко сообщил, что личный состав отмечает памятную дату на боевом дежурстве без проведения праздничных мероприятий

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 1 декабря. /ТАСС/. Подразделения военной полиции Минобороны РФ отмечают профессиональный праздник - 10 лет со дня образования. Российская военная полиция в Сирии отмечает памятную дату на боевом дежурстве без проведения праздничных мероприятий, сообщил ТАСС в среду начальник отдела военной полиции в республике подполковник юстиции Александр Фоменко.

"Условия службы здесь, в Сирии, таковы, что требуют максимальной собранности и отличаются от привычных условий выполнения задач на Родине. Отлаженный механизм работает, как часы, каждый военнослужащий перед убытием в служебную командировку проходит тщательный отбор и подготовку, что обеспечивает в последующим достойной выполнение поставленных задач", - сказал Фоменко.

По его словам, личный состав сконцентрирован на выполнении возложенных задач по обеспечению безопасности и охране важных объектов во всех провинциях республики. Основным из них являются наблюдение за обстановкой, безопасностью дорог с целью безопасного передвижения по ним мирного населения.

Вместе с тем подразделения военной полиции обеспечивают соблюдение режима прекращения боевых действий вдоль демилитаризованной зоны Голландских высот, где сходятся интересы двух стран - Сирии и Израиля. Во время войны участок долго удерживали террористы, а сейчас там размещены российские посты, после выставления которых возобновила свою работу наблюдательная миссия ООН.

1 декабря 2021 года исполняется 10 лет со дня образования военной полиции Минобороны России. Современная структура была создана для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечения законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охраны объектов вооруженных сил. С 2016 года возникла необходимость в расширении возложенных на военную полицию функций и задач, в том числе выполняемых за пределами РФ.

Первыми в Сирии прибыли несколько батальонов военной полиции, перед которыми была поставлена задача по стабилизации ситуации в Алеппо, Дамаске и других населенных пунктах, что явилось гарантом создания условий возвращения к мирной жизни и обеспечило возвращение покинувших свои дома сирийских граждан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Нидерланды
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
25.02.2020
Миротворцы на Голанских высотах жаждут перемен
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
22.05.2019
Российские и сирийские военные провели совместные учения у Голанских высот
19.02.2019
Вежливые "красные береты". Как военные полицейские России используют сирийский опыт
09.04.2013
Запах большой химии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)