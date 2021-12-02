Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" поступит в инженерные подразделения ВВО в Бурятии

ЦАМТО, 1 декабря. В инженерные подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Республике Бурятия, поступит новейший робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".

Он предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после боев.

Комплекс разминирования "Уран-6" представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 т. Двигатель обеспечивает удельную мощность до 32 л.с./т. Гусеничная машина высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м.

Управление машиной "Уран-6" осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до 1000 м от машины.

Кроме того, машина разминирования способна выдерживать подрыв мощностью до 60 кг в тротиловом эквиваленте. Оборудование комплекса позволяет производить обнаружение опасных предметов, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса, оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Для обучения работе на комплексе в противоминный учебный центр Минобороны России в подмосковное Нахабино отправятся лучшие специалисты инженерных подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.