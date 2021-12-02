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ЦАМТО

В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск

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Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут"
Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 1 декабря. В инженерное соединение ЦВО, дислоцированное в Башкирии, поступили уникальные тренажеры, которые позволят обучать военнослужащих работе на инженерной технике.

Динамические тренажеры инженерной машины разграждения ДТ-ИМР и бульдозера на артиллерийском тягаче ДТ-БАТ позволяют в реальном времени контролировать действия экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Они также позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Ранее инженеры в Башкирии получали на вооружение тренажеры новейшего буксирно-моторного катера БМК, автомобильного крана и экскаватора одноковшового.

Тренажеры позволяют не только значительно экономить моторесурс и ГСМ военной техники, но и за короткие сроки подготовить высококвалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
ИМР-3М
Компании
Минoбороны РФ
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