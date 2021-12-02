В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск

Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут".

ЦАМТО, 1 декабря. В инженерное соединение ЦВО, дислоцированное в Башкирии, поступили уникальные тренажеры, которые позволят обучать военнослужащих работе на инженерной технике.

Динамические тренажеры инженерной машины разграждения ДТ-ИМР и бульдозера на артиллерийском тягаче ДТ-БАТ позволяют в реальном времени контролировать действия экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Они также позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Ранее инженеры в Башкирии получали на вооружение тренажеры новейшего буксирно-моторного катера БМК, автомобильного крана и экскаватора одноковшового.

Тренажеры позволяют не только значительно экономить моторесурс и ГСМ военной техники, но и за короткие сроки подготовить высококвалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.