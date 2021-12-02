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ТАСС

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" адаптировали к любому носителю

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ПТРК "Корнет-ЭМ"
ПТРК "Корнет-ЭМ".
Источник изображения: rg.ru

Как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", в базовой модификации "Корнет-ЭМ" размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой

ТАСС, 1 декабря. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") адаптировал противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-ЭМ" к любому типу шасси. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга Сергей Михайлов во время международной выставки вооружений EDEX 2021.

"Можно говорить о том, что "Корнет-ЭМ" стал универсальным ПТРК - он адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью. Таким образом, он способен полностью выполнить требования к противотанковому оружию", - сказал он.

В базовой модификации "Корнет-ЭМ" размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой, отметил замдиректора "Высокоточных комплексов". "Структура "Корнет-ЭМ" - может быть установлено две мачты, может устанавливаться одна. Практически любой современный автомобиль может быть носителем "Корнета" - включение в подразделения данного оружия радикально усиливает его возможности по поражению всех типов целей с высокой точностью", - сказал Михайлов, добавив, что ПТРК "Корнет-ЭМ" в варианте автоматизированной пусковой установки отличается высокой точностью.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса "Корнет-ЭМ" увеличена до 8 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.

23 августа в ходе международного форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что Россия получила несколько заявок на возможную поставку иностранным заказчикам самоходных комплексов "Корнет-ЭМ" на базе бронемашины "Тигр" (производитель - Военно-промышленная компания).

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