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ЦАМТО

Зенитчики ЮВО приступили к приему ЗРС С-350 "Витязь"

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Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России
Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила в Воздушно-космические силы России.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 1 декабря. В зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО поступила современная ЗРС С-350 "Витязь".

Боевые расчеты комплексов приступили к приему техники на территории 4-го Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России "Капустин Яр".

В ближайшее время зенитчики ЮВО проведут стыковочные ракетные пуски, после чего совершат марш в район несения боевого дежурства.

"Новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь" – надежная система ПВО, позволяющая в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа", – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

ЗРС "Витязь" – это представитель нового поколения российских систем ПВО. Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами большой дальности С-300В4, С-400 и С-500, предназначенными для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации на большом удалении. В свою очередь, С-350 – более гибкая система, которая обладает большим количеством ракет, целями для которой будут также служить крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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