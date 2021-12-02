Зенитчики ЮВО приступили к приему ЗРС С-350 "Витязь"

ЦАМТО, 1 декабря. В зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО поступила современная ЗРС С-350 "Витязь".

Боевые расчеты комплексов приступили к приему техники на территории 4-го Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России "Капустин Яр".

В ближайшее время зенитчики ЮВО проведут стыковочные ракетные пуски, после чего совершат марш в район несения боевого дежурства.

"Новейший комплекс ПВО С-350 "Витязь" – надежная система ПВО, позволяющая в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа", – подчеркнул командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

ЗРС "Витязь" – это представитель нового поколения российских систем ПВО. Новый комплекс работает в тесном взаимодействии с системами большой дальности С-300В4, С-400 и С-500, предназначенными для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации на большом удалении. В свою очередь, С-350 – более гибкая система, которая обладает большим количеством ракет, целями для которой будут также служить крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот, сообщает пресс-служба Южного военного округа.