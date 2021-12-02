Состоялась закладка киля головного минного тральщика для ВМС Бельгии

ЦАМТО, 1 декабря. На судостроительном предприятии в Конкарно 30 ноября состоялась церемония закладки киля головного из 12 минных тральщиков, заказанных в рамках проекта, совместно реализуемого министерствами обороны Бельгии и Нидерландов.

В мероприятии приняли участие начальник штаба обороны ВС Бельгии адмирал Мишель Хоффман и начальник штаба обороны ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм.

Как сообщал ЦАМТО, 30 ноября 2016 года министры обороны Бельгии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании в рамках совместной покупки четырех фрегатов и 12 минных тральщиков.

В июле 2019 года министерства обороны Бельгии и Нидерландов заключили с выбранным по результатам тендера консорциумом Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics) контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков. Каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Строительство 12 кораблей будет осуществлять в Конкарно сформированное Naval Group и Piriou совместное предприятие Kership. Naval Group выступает главным разработчиком и генеральным подрядчиком, отвечает за проектирование кораблей, общую интеграцию, а также испытания и принятие на вооружение боевой системы и системы противоминной обороны. ECA Group в качестве субподрядчика отвечает за систему беспилотных аппаратов. Их производство будет проходить на предприятии ECA Group в Остенде (Бельгия). Техническое обслуживание судов будет осуществляться в Бельгии совместно ВМС Бельгии и Naval Group Belgium при участии Flanders Ship Repair.

Резка стали для постройки головного минного тральщика началась 19 июля 2021 года. Планируется, что первый корабль будет поставлен ВМС Бельгии в 2024 году, а ВМС Нидерландов – в 2025 году. Последняя платформа должна быть поставлена в 2030 году.

Приобретенные суда заменят 5 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Бельгии, а также корабль обеспечения "Годетия" и 6 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Нидерландов. Сроки эксплуатации имеющихся судов превышают 30 лет и истекают в 2023 году.

Каждый корабль будет оснащен модульными дистанционно управляемыми подводными и надводными аппаратами, которые позволят обнаруживать и обезвреживать мины противника. Благодаря новой концепции применения, материнский корабль и его экипаж смогут оставаться на безопасном удалении от минных заграждений, используя только беспилотные системы. Тральщики будут оборудованы системами для спуска на воду и подъема двух надводных дистанционно управляемых катеров Inspector 125 компании ECA. Судно сможет нести и применять автономные подводные аппараты A18-M, буксируемые ГАС T18-M, системы идентификации / уничтожения мин, включая дистанционно управляемые аппараты Seascan и KSTER-C.

Длина спроектированного Naval Group корабля составляет 82,6 м, ширина – 17 м, полное водоизмещение – 2800 т, экипаж – 63 человека, максимальная расчетная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – более 3500 морских миль. На борту будут размещены 40-мм артиллерийская установка Bofors 40 Mk4 производства BAE Systems, 12,7-мм дистанционно управляемый модуль вооружения Sea deFNder компании FN Herstal, РЛС NS50 компании Thales, ЭО/ИК система "Си Игл" компании Chess Dynamics, БЛА ВВП V-200 "Скелдар" компании Saab, две 7-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом, комплект дистанционно управляемых аппаратов.