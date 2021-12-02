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Известия.ru

Самолеты МО прибыли в Кабул с 36 т гумпомощи

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лейла Тураянова

Самолеты российского Министерства обороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что для оказания медицинской помощи и поддержки эвакуированных граждан России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с медицинским оборудованием и медикаментами. На военно-транспортных самолетах для эвакуации людей из Афганистана имеется запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эта эвакуация станет третьей по счету. Самолеты военно-транспортной авиации РФ с территории Афганистана вывезут более 380 граждан России, Киргизии, афганских студентов российских вузов.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.

30 ноября стало известно, что жители Кабула пожаловались на нехватку лекарств в аптеках. Глава Союза медицинских служб Афганистана Ассадула Какар сообщил, что многие фармацевтические компании прекратили деятельность из-за нехватки сырья для производства лекарств.

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