Генерал космических войск: Китай и Россия атакуют космические объекты США «каждый день» (The Washington Post, США)

Космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море. По словам американского генерала Дэвида Томпсона, Китай и Россия регулярно атакуют спутники США. Они используют некинетические средства, такие как лазеры, радиочастотные помехи и кибератаки, пишет The Washington Post.

Когда Россия уничтожает ударом ракеты находящийся в космосе спутник (как это было в этом месяце), или когда Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету (как это было в прошлом месяце), продолжающаяся гонка вооружений в космосе становится темой новостей. Но в промежутках между этими моментами наподобие "момента спутника" США и их противники вне поля зрения общественности ведут борьбу в космосе каждый день.

Пока вашингтонские официальные лица и эксперты предупреждают о рисках гонки вооружений в космосе, противники США постоянно проводят операции против американских спутников, которые переходят грань между разведывательными операциями и военными действиями. Темпы конфликта растут, как говорит высокопоставленный генерал космических войск, который в беседе со мной сказал, что к концу десятилетия Китай может обогнать США и стать в космосе державой номер один.

"Угрозы действительно растут и расширяются с каждым днем. И это на самом деле - эволюция деятельности, которая происходит в течение длительного времени, - сказал мне в интервью в кулуарах недавно состоявшегося в Галифаксе Международного форума по безопасности генерал Дэвид Томпсон (David Thompson), первый заместитель начальника Космических сил по космическим операциям. - Сейчас мы действительно находимся на том этапе, когда существует множество видов угроз, из-за которых наши космические системы могут оказаться в опасности".

Как раз сейчас Космические силы решают проблемы, связанные с тем, что Томпсон называет "обратимыми атаками" на государственные спутники США (имеются в виду атаки, которые не наносят постоянного ущерба спутникам) "изо дня в день". По его словам, и Китай, и Россия регулярно атакуют спутники США, используя некинетические средства, такие как лазеры, радиочастотные помехи и кибератаки.

Томпсон неоднократно отказывался говорить о том, совершали ли Китай или Россия атаки на военный спутник США таким образом, чтобы нанести ему постоянный или значительный ущерб. Он объяснял мне, что если бы это произошло, информация об этом была бы засекречена. Китайские вооруженные силы стремительно развертывают наземные системы для ведения боевых действий в космосе, такие как лазеры, которые могут нанести повреждения "вездесущим" спутникам разведывательного сообщества США, что может рассматриваться как вооруженная агрессия.

"Китайцы на самом деле значительно опережают [Россию], - сказал Томпсон. - Они внедряют оперативные системы с невероятной скоростью".

И русские, и китайцы разрабатывают спутники, которые могут атаковать другие спутники, сказал он. В течение некоторого времени уже поступают сообщения о том, что Китай разрабатывает спутник, который может "схватить" другой спутник или захватить его с помощью роботизированной руки или крюка. У китайских властей есть ряд причин стремиться к выведению из строя американских спутников, которые используются для обнаружения концентрационных лагерей, построенных для интернирования мусульман-уйгуров, а также районов, в которых размещаются шахтные пусковые установки для новых китайских ядерных ракет.

По словам Томпсона, в 2019 году Россия вывела небольшой спутник на орбиту таком близком расстоянии к американскому "спутнику национальной безопасности", что правительство США не знало, атакует он или нет. Затем российский спутник отдалился и провел испытание оружия. Он выпустил небольшую мишень, а затем выстрелил в нее снарядом.

"Он маневрировал на близком расстоянии, он маневрировал опасно, он маневрировал, создавая угрозу, и они приближались друг к другу достаточно близко, чтобы возникла опасность столкновения, - сказал он. - Совершенно очевидно, что русские тем самым посылали нам сигнал".

Китай создает свою собственную модель глобальных спутниковых навигационных систем, сказал Томпсон. И это в дополнение к "паре сотен" спутников разведки, наблюдения и обнаружений целей, которые Китай в настоящее время вывел на орбиту для наблюдения за любой частью земного шара. Китай также запускает спутники в космос в два раза быстрее, чем США, а это означает, что, если у нас ничего не изменится, Китай через несколько лет превзойдет Соединенные Штаты по космическим силам, спрогнозировал он.

"Мы по-прежнему являемся лучшими в мире, разумеется, с точки зрения потенциала. Но они быстро догоняют, - сказал он. - И если мы не адаптируемся, к концу этого десятилетия у нас будут причины для беспокойства".

Хотя Китай быстрыми темпами осуществляет милитаризацию космоса, его власти обвиняют США, заявляя, что Вашингтон в дипломатическом плане является препятствием. Есть сообщения о том, что администрация Байдена пытается установить контакт с Пекином с с тем, чтобы начать новые переговоры о контроле над ядерными вооружениями, а также о международных нормах в отношении киберпространства и космоса, но официальные лица США заявляют, что участвовать в этом активно Китай не будет.

По его словам, американские военные пытаются ускорить закупку и развертывание космических средств, создавая такие структуры, как Управление по ускоренной разработке, производству и развертыванию космических средств (Space Rapid Capabilities Office) и Агентство по космическому развитию. Идея Томпсона состоит в том, чтобы разместить большое количество относительно недорогих спутников в виде группировок, которые повышают устойчивость космических средств США, если они подвергнутся атаке.

Традиционный подход к тому, как сдержать противника и вынудить его отказаться от нападения на земле, на море или в воздухе, к космосу по своей сути неприменим. Необходимо разработать новые доктрины и нормы для космоса, в основном этим должны заняться дипломаты. На выполнение этой работы уйдут годы. Тем временем гонка вооружений в космосе набирает обороты, и если США не признают эту реальность, они рискуют эту гонку проиграть.

Комментарии читателей:

Mick275

Представьте, как далеко мы продвинулись бы вперед, если бы на протяжении 20 лет не вкладывали триллионы долларов в две черные дыры, называемые войнами в Ираке и Афганистане!

Notarobot

У меня вопрос к генералу: каков будет ответ администрации Байдена, если Китай или Россия нанесут ущерб одному или нескольким нашим спутникам, ведь ясно, что их намерения - не только запугать, но и поставить США на колени…

Joe Shhmo

Не рассчитывайте, что Байден или, скорее, его кукловод захочет сделать что-то в этом роде. Они у Си в кармане. США - это бумажный тигр по политическим причинам. Почти всегда так было, за исключением коротких периодов после серьезных и очень публичных нападений. Китай пользуется этим многие десятилетия. Боюсь, до мата осталось всего несколько ходов.

Judah ben Hur

Разумеется, "участвовать в этом активно Китай не будет". Он впереди. С какой стати он должен вести переговоры?

Konstantin Opel

"И русские, и китайцы разрабатывают спутники, которые могут атаковать другие спутники".

"Мы по-прежнему являемся лучшими в мире, разумеется, с точки зрения потенциала.

abh4

Я ничуть не защищаю Россию или Китай, но мы ведь тоже занимаемся той же деятельностью, верно?

Nickotime

Пропаганда войны и подстрекательство к войне, которыми занимается Джош Рогин, уже надоели. Словно он вырос, желая быть Джоном Болтоном.

Америке и всему миру не нужны люди, которые стремятся к войне.

W_Wally

В Китае проживает 1,4 миллиарда человек. Си нужно их чем-то занять. Иначе они станут вертлявыми и суматошными, как дети, и начнут задаваться вопросом, почему у них нет таких же прав, как у людей в США.

Marco111

Слава богу, Илон Маск и "СпейсЭкс" восстановили наши возможности по запуску в космос, вместо того чтобы отдавать запуски на откуп русским. И снизили стоимость в 10 раз, не меньше.

Unicorn123

Пентагону не нравится тот факт, что в космосе есть и другие игроки, а именно русские и особенно китайцы. На самом деле лучше, если есть страны, способные бросить вызов США, потому что благодаря этому разжигатели войны среди нас становятся несколько менее воинственными, особенно после того, как им надрали задницу во Вьетнаме, Афганистане и на Ближнем Востоке.

Джош Рогин (Josh Rogin)