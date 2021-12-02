Подготовка к учениям "Восток" началась в Восточном военном округе

Большую часть тактических мероприятий проведут в двустороннем формате

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Поэтапная подготовка к стратегическим учениям "Восток" началась в Восточном военном округе (ВВО) с началом нового учебного года, сообщила пресс-служба округа.

"Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, генерал-полковник Александр Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений будут проведены в двухстороннем формате", - сообщила пресс-служба.

На новый учебный год спланировано более девяти тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более двух тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. На полигоны ВВО для занятий по боевой подготовке выведены более 16 тыс. военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники. На всех крупных полигонах развернуты автономные полевые лагеря для проживания военнослужащих.

Особое внимание при подготовке органов военного управления планируется уделить совершенствованию практики применения межвидовых группировок войск с участием оперативно-тактической авиации, кораблей, береговых войск, морской авиации Тихоокеанского флота, а также применению офицерами нестандартных тактических приемов при ведении современного высокоманевренного боя, уточняется в сообщении.

Подготовка к учениям "Восток" началась также на Тихоокеанском флоте. "Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", а также других учениях, в том числе международных. <...> В данный момент задачи у берегов Индонезии выполняет экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", который представляет ВМФ России в международном военно-морском учении "Россия - АСЕАН", - сообщила в среду пресс-служба флота.

"Восток" - масштабные общевойсковые учения на территории Восточного военного округа. В прошлый раз, в 2018 году, к маневрам было привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В основном розыгрыше, который проходил на полигоне Цугол в Забайкалье, участвовал воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в учениях принял участие военный контингент Вооруженных сил Монголии.