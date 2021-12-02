Танки Т-90М "Прорыв", возможно, в будущем получат комплексы активной защиты

Источник изображения: Фото: uralvagonzavod.ru

В ходе недавнего визита на Уралвагонзавод заместителя министра обороны Алексея Криворучко, ему и сопровождающим его официальным лицам кроме Т-14 был представлен еще современный российский танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщается в материале Юрия Авдеева в газета "Красная звезда", до конца 2021 года планируется к поставке завершающая партия из шестидесяти пяти "Прорывов", запланированных на этот год. Последней цеха покинет партия, состоящая из восьми таких гусеничных бронемашин.

Отмечается, что по приоритетности новшеств у Т-90М специалисты на первое место ставят новую систему управления огнем.

Также конструктивно изменена башня, у неё, по сравнению, с более ранним Т-90А увеличен забронированный объем. Это позволяет смонтировать дополнительную аппаратуру, в том числе обеспечивающую возможность интеграции в единую систему управления тактическим звеном. Немеханизированная боеукладка вынесена в отдельный забашенный модуль, который находится снаружи. Уровень защищенности повышен, в том числе за счет установки новой динамической защиты "Реликт".

- В рамках действующего контракта комплексом активной защиты танк Т-90М не комплектуется, но возможность такая существует, - заявил врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин.