Войска ВВО в новом учебном году будут готовиться к стратегическим учениям "Восток-2022"

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Войска Восточного военного округа новом учебном году будут готовиться к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", сообщает пресс-служба ВВО.

Ранее командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакянц в интервью газете "Красная Звезда" сообщил, что российские военные в следующем году проведут стратегическое учение "Восток-2022", подготовка на флоте уже началась.

"Командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Александр Чайко в ходе торжественного митинга дал старт новому учебному году в войсках округа. Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022", - говорится в сообщении.

По его словам, также продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений пройдут в двухстороннем формате. На новый учебный год спланировано более девяти тысяч мероприятий подготовки органов военного управления, войск и сил ВВО, в том числе более двух тысяч командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.

В среду, 1 декабря, на полигоны ВВО для занятий по боевой подготовке вышли более 16 тысяч военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники. На всех крупных полигонах развернуты автономные полевые лагеря для проживания военнослужащих.