SpaceX сместила орбиты спутников Starlink для уклонения от космического мусора

При этом глава SpaceX Илон Маск отметил, что и МКС, и грузовой корабль компании Dragon оснащены защитными экранами, позволяющими им поглощать удары высокоскоростных объектов

ТАСС, 1 декабря.. Американская компания SpaceX сдвинула орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы предотвратить возможное их столкновение с космическим мусором. Об этом во вторник сообщил глава компании Илон Маск.

"Нам пришлось сместить орбиты некоторых спутников Starlink, чтобы уменьшить вероятность [их] столкновения [с мусором в космосе]", - написал американский предприниматель на своей странице в Twitter.

Маск также отметил, что и Международная космическая станция (МКС), и грузовой корабль SpaceX Dragon оснащены защитными экранами, позволяющими им поглощать удары высокоскоростных объектов, летящих в космическом пространстве.

Ранее назначенный на 30 ноября выход в космос астронавтов NASA для замены сбоящей антенны на МКС был отменен из-за сообщения о приближавшегося к станции космического мусора. Выход астронавтов в космос запланирован на 2 декабря в четверг.

На МКС в настоящее время несут вахту россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Раджа Чари.