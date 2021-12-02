Войти
Интерфакс-АВН

В российской армии появилось первое штатное подразделение боевых машин "Терминатор"

306
0
0
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Екатеринбург. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Первое в Вооруженных силах России штатное подразделение, оснащенное боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сформировано в Центральном военном округе (ЦВО), сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"В соответствии с решением министра обороны и указанием начальника Генерального штаба в штат одного из танковых полков танковой дивизии военного округа введена первая в Вооруженных силах РФ штатная рота БМПТ из девяти боевых машин", - сказал Лапин.

Он также отметил, что в июне 2022 года техника будет задействована в масштабных учениях, где будут исследоваться возможности применения батальона БМПТ.

"Глубоко убежден, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населенных пунктах", - добавил Лапин.

Ранее командующий ЦВО сообщал, что девять БМПТ "Терминатор" будут введены в штат в одного из танковых полков 90-й дивизии.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

1 декабря 2020 года в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") сообщили "Интерфаксу", что первая партия БМПТ "Терминатор" поступила в Вооруженные силы России - в 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа.

"Боевые машины поддержки танков производства "Уралвагонзавода" поступили в 90-ю гвардейскую танковую Витебско-Новгородскую дважды Краснознаменную дивизию Центрального военного округа. Это первая поставка БМПТ в Вооруженные силы России в рамках исполнения государственного оборонного заказа", - говорилось в сообщении УВЗ.

"По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит 2 БМП и мотострелковый взвод", - сообщили тогда в концерне. По его данным, у "Терминатора" дизельный многотопливный двигатель с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с. производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" (УВЗ).

90-я танковая дивизия сформирована в 2016 году. Ее части дислоцированы в Челябинской и Свердловской областях. Главная ударная мощь дивизии - десять танковых батальонов, всего - более 300 танков.

БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск Вооруженных сил России в 2018 году.

Ранее "Уралвагонзавод" передавал Минобороны РФ по госконтракту партию БМПТ "Терминатор" - около десяти машин - для участия в параде Победы в Москве.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.

Сообщалось, что "Терминатор" применялся в военной операции в Сирии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
В-92С2
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Проекты
2020-й год
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.02.2021
Т-14 «Армата» заведется даже на Марсе
21.12.2020
Лихие «девяностые»
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
12.07.2017
"Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)