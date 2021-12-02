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Интерфакс-АВН

Более 2 тыс. крупных учений проведет Восточный военный округ в 2022 году

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Восточный военный округ
Восточный военный округ.
Источник изображения: eanews.ru

Хабаровск. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Восточный военный округ проведет в 2022 году более 2 тыс. специальных учений, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"На новый учебный год спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной упор будет сделан на подготовку к стратегическому командно-штабному учению "Восток-2022".

В войсках округа дан старт новому учебному году. Как отметил командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Александр Чайко, которого цитирует пресс-служба, в ходе обучения военнослужащих "продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений будут проведены в двустороннем формате".

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