В Южном военном округе стартовали учения с участием десяти тысяч человек

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают свыше десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ЮВО.
Маневры основываются на модульной системе обучения. В рамках первого из них запланировано отработать боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей.
Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.
В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.
В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.