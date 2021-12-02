В Южном военном округе стартовали учения с участием десяти тысяч человек

Военнослужащий танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота во время контрольных стрельб на пулемете "Корд" на полигоне Корзуново в Мурманской области.

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают свыше десяти тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ЮВО.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО", - говорится в сообщении.

Маневры основываются на модульной системе обучения. В рамках первого из них запланировано отработать боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Для остальной части подразделений занятия зимнего периода обучения начнутся в пунктах постоянной дислокации – в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе – в составе второго и третьего учебных модулей.

Для размещения личного состава на полигонах развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

В целом в основу боевой подготовки в новом 2022 учебном году ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск. Всего планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.

В последнее время западные СМИ публикуют статьи о подготовке Москвой "наступления" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения в соседнее государство не планируется. Он назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой Соединенных Штатов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у России нет агрессивных намерений, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.