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РИА Новости

В Вооруженных силах создали несколько сетецентрических соединений, сообщил источник

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции, созданы в российских Вооруженных силах, сообщили РИА Новости информированные источники.

Сетецентрический принцип предполагает, что все участники боевой операции являются частью одной сети передачи данных, в результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником.

"В российских Вооруженных силах к настоящему времени уже несколько соединений получили полноценный комплект единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной концерном "Созвездие". Такой комплект позволяет объединить в разведывательно-ударной системе командование соединения, средства разведки, бронетехнику, артиллерию, средства ПВО, беспилотники, а также подразделения личного состава за счет комплексов "Стрелец" и экипировки "Ратник", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник добавил, что "терминалы ЕСУ ТЗ, установленные на вооружение, военную и специальную технику позволяют соединениям проводить сетецентрические операции, обмениваясь данными между боевыми единицами в режиме времени, близком к реальному". Он уточнил, что "недавно комплектом ЕСУ ТЗ была оснащена Висленская (3-я мотострелковая - ред.) дивизия".

Собеседники агентства рассказали, что терминалы ЕСУ ТЗ на сегодняшний день ставятся на танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", самоходные артиллерийские установки "Мста-С", огнеметные системы "Тосочка", реактивные системы залпового огня "Торнадо", беспилотные летальные аппараты "Орлан", различные машины связи и мобильные командные пункты, зенитные ракетные комплексы "Тор", "Бук-М3".

"В рамках эксплуатации системы планируется дооснащение образцов техники терминалами ЕСУ ТЗ в рамках работ по их модернизации", - добавили источники.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили ,что Висленская дивизия приняла на вооружение ЕСУ ТЗ, не уточнив количество поставленных средств.

ЕСУ ТЗ, разработанная входящим в "Росэлектронику" концерном "Созвездие", представляет собой единую систему управления, в рамках которой боевые единицы могут обмениваться данными в режиме реального времени или в режиме времени, близком к реальному. Система создает единую сеть, информацией которой может пользоваться экипаж любой боевой машины или подразделения за счет специального терминала.

Командование через ЕСУ ТЗ получает максимальную информацию как о поле боя в целом, так и о состоянии отдельных единиц. В частности, на экраны терминалов системы можно вывести как общие электронные планы местности, где будут отображаться в динамике свои войска и разведанные боевые единицы противника, так и изображение с прицела конкретной гаубицы, которая будет находиться в поле за десятки километров от командного пункта, или видеоизображение с дрона. Систему ЕСУ ТЗ также называют "военным интернетом".

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Армата
Бук-M3
Мста-С
Одежда "Ратник"
Орлан-10
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Т-90 "Владимир"
Торнадо
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
Тор ЗРК
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