ВДВ в 2022 году станут войсками "тактической внезапности и боевой инициативы"

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) проведут новый учебный год под девизом "войска тактической внезапности и боевой инициативы", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Новый учебный год начнется в Вооруженных силах 1 декабря и завершится 30 ноября 2022 года.

"Сегодня Воздушно-десантные войска приступили к подготовке в новом учебном году. Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки воинских частей и подразделений под девизом: "Воздушно-десантные войска – войска тактической внезапности и боевой инициативы", - отметили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, "основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях".

В частности, в июле пройдут тактические маневры с гвардейским десантно-штурмовым полком Псковского соединения на полигоне "Струги Красные" в Псковской области под руководством командующего ВДВ.

"Всего в будущем году спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений с дивизиями, бригадами и полками всех соединений Воздушно-десантных войск", - отметили в Минобороны.

Кроме того, ВДВ в 2022 году перевооружат несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений на современную технику, оборудуют новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Крыму, примут участие в Армейских международных играх "АрМИ-2022".

В ведомстве уточнили, что в декабре текущего года будет завершено формирование третьего десантно-штурмового полка Новороссийского соединения, а также будет введен в эксплуатацию новый полигон Коломенский (Рязанская область) Тульского соединения.