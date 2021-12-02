Генштаб: Россия поставит Монголии военную авиатехнику

Во вторник в Улан-Баторе начальник Генштаба России Валерий Герасимов рассказал, какую помощь монгольским коллегам готово оказать Минобороны РФ.

"Придаем важное значение двусторонним контактам в военно-технической сфере. Продолжаем реализацию шагов, направленных на развитие вооруженных сил Монголии. В частности, это модернизация аэродромной инфраструктуры, поставка авиационной техники, а также ремонт бронетанковой техники" - сказал российский военачальник на встрече с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

Герасимов напомнил, что на прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошло очередное, двенадцатое по счету заседание совместной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. Начальник российского Генштаба не скрывал, что в Москве рассчитывают на поддержку российских инициатив в международной политике. И, в свою очередь, намерены плодотворно взаимодействовать с Монголией по всем военным и военно-техническим направлениям.

Какую именно авиатехнику Минобороны РФ передаст дружественной армии, какого типа бронемашины поможет отремонтировать, Герасимов не уточнял. Однако известно, что практически весь боевой парк вооруженных сил Монголии составляют самолеты, вертолеты, танки, бронетранспортеры и БМП советского и российского производства. Местные пилоты летают на транспортных Ан-24 и Ан-26, истребителях Су-27 и МиГ-29, вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ми-171. "Броневой" арсенал представлен как старой, так и достаточно современной техникой - от танков Т-55/64 и Т-72А до БМП-1 и БТР- 60/70М/80. Все эти машины требуют не только соответствующего обслуживания, но также ремонта и модернизации.

То же касается местной военной аэродромной сети. Герасимов дал понять, что тут Монголия может на нас рассчитывать. Тем более, что опыт подобного взаимодействия имеется. Три года назад во время визита в Улан-Батор министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия передала Монголии военно-технического имущества более чем на 13 млн долларов. Местная армия тогда получила, в частности, технику для наземного обслуживания авиации и аэродромное оборудование управления полетами. И военный аэродром "Налайх" получил возможность принимать и обслуживать новые типы самолетов.

Помимо приема у президента страны программа визита Герасимова в Монголию включала переговоры с министром обороны республики Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником Генштаба Довчисурэнгийном Ганзоригом. "Такие встречи соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и способствуют наращиванию контактов между нашими вооруженными силами", - сказал Герасимов главе военного ведомства Монголии. И поблагодарил министра за традиционно радушный прием, а также поздравил его с наступившим Днем независимости Монголии, который отмечался 26 ноября.

Практически весь парк монгольской армии составляет техника советского и российского производства

Начальник Генштаба РФ также выразил признательность Гурсэдийну Сайханбаяру за участие в IX Московской конференции по международной безопасности и торжественном открытии Аллеи союзников советского народа в годы Великой Отечественной войны, где был представлен памятник "Союзники. Бойцы Монголии".

На переговорах с коллегой - начальником Генштаба страны - Герасимов напомнил, что их встреча проходит в год столетия со дня образования монгольских вооруженных сил и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений. За век сотрудничества двум народам довелось вместе пережить многое, в том числе плечом к плечу отстаивать независимость государств на полях сражений. "Участие в мае текущего года парадного расчета вооруженных сил Монголии в Параде Победы на территории Восточного военного округа в городе Улан-Удэ воздало дань памяти героическим подвигам советского и монгольского народов в совместной борьбе против общего врага - фашизма. В условиях предпринимаемых западными странами попыток переписать историю Второй мировой войны очень важно эту память сохранить и закрепить в сердцах молодежи", - подчеркнул российский генерал.

В рамках официального визита он вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Монголии возложил в Улан-Баторе цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Этот памятник входит в мемориальный комплекс, созданный по решению правительства страны для увековечивания памяти выдающегося советского полководца, сыгравшего важную роль в борьбе против японских агрессоров.

Еще одно событие касалось непосредственно Герасимова. Президент Монголии вручил российскому генералу орден "Боевого Красного Знамени" республики и сопроводил награждение коротким: "Спасибо за вклад в международное сотрудничество".

Орден "Боевого Красного Знамени" - государственная награда Монголии, учрежденная в 1926 году. Ею награждаются военнослужащие, рабочие, служащие органов безопасности, граждане страны и иностранных государств, внесшие достойный вклад в развитие вооруженных сил, укрепление обороноспособности и обеспечение мирного труда народа Монголии.

Орден представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, покрытую красной эмалью. Между концами звезды расположены пучки расходящихся плоских лучей. В центре звезды - расчерченный полосками накладной круг, покрытый белой эмалью. На круг наложен герб Монголии с литерами "Б. Н. М. А. У" (сокращение от Бугд Найрамдах Монгол Ард Улс - Монгольская Народная Республика). Герб покрыт красной, голубой, зеленой и желтой эмалью. Над ним размещается развернутое красное эмалевое знамя.

Юрий Гаврилов