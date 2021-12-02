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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО поддержку Украины и вопросы региональной безопасности

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Francisco Seco

Вашингтон. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО в Риге, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь также обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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