Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО поддержку Украины и вопросы региональной безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вашингтон. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО в Риге, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь также обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.