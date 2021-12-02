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ТАСС

Первый в России мобильный комплекс ПВО сверхмалой дальности готов к серийному производству

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БМО «Гибка-С»
Боевая машина отделения (БМО) отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С» разработки АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

Комплекс уже успешно завершил госиспытания в 2019 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") подготовило к серийному производству первый российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) малой/сверхмалой дальности типа VSHORAD [Very Short-Range Air Defense] "Гибка-С". Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Экспортно-ориентированная модификация комплекса ПВО "Гибка-С" полностью готова к серийному производству", - сказал он.

Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 сообщил ТАСС, что комплекс уже успешно завершил госиспытания в 2019 году.

В свою очередь, заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ Александр Романюк рассказал ТАСС, что в составе вооружения "Гибки-С" применяются серийные ракеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК): "Гибка-С" может применять ракеты ПЗРК "Игла-С" и "Верба".

Зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" малой дальности предназначен для обеспечения ПВО и способен противостоять самолётам, вертолётам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен четырьмя готовыми к пуску ракетами "Игла", "Игла-С" или "Верба" и установлен на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М" разработки Военно-промышленной компании. В ходе испытаний в конце 2019 года на полигоне Капустин Яр была, в частности, подтверждена возможность стрельбы "Гибкой" с "Тигра" по воздушным целям на ходу на скорости до 30 км/ч.

"Гибка-С" является первым отечественным самоходным комплексом малой/сверхмалой дальности действия типа VSHORAD. Ранее машины данного типа, оснащенными ракетами ПЗРК, в России не производились.

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Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Игла ЗРК
Тигр-М
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
Проекты
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