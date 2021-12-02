Эксперт: улучшенный "Панцирь" сможет сбить ударные дроны до запуска ими своих ракет

Дальность действия ЗРПК увеличена и в зоне поражения обеспечивается достаточно уверенная идентификация дронов, отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый улучшенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" с увеличенной дальностью поражения целей сможет сбивать ударные дроны еще до запуска ими своих авиационных средств поражения. Такое мнение выразил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"У дронов низкая эффективная поверхность рассеивания, их дальность обнаружения зачастую меньше, чем дальность применения их вооружения. Дальность действия "Панциря" увеличена и в зоне поражения обеспечивается достаточно уверенная идентификация дронов", - сообщил военный эксперт.

Однако, по мнению Мураховского, некоторые дроны настолько малоразмерны и оснащены электродвигателями, что их практически невозможно обнаружить по инфракрасному следу или радиолокатором. "Применение оптоэлектронных средств в новых системах ПВО должно основываться не только на тепловом контрасте, но и, например, на оптическом контрасте", - отметил он.

Как уточнил эксперт, все же не стоит считать сами по себе новые комплексы панацеей. "Борьба с беспилотниками подразумевает создание эшелонированной комплексной системы ПВО, интегрируемой с системой радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Мураховский.

"Также надо учитывать, что даже достаточно крупный беспилотник - все равно, по сравнению с обычным самолетом, очень дешевое изделие, и, конечно, надо было бы снижать стоимость зенитных управляемых ракет, которые применяются для борьбы с такими дешевыми изделиями. Такая работа была проведена и создана недорогая малогабаритная ракета для другого отечественного комплекса ПВО - "Тор", - добавил военный эксперт.

Модернизированный "Панцирь"

30 ноября индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил ТАСС, что модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М" способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные.

В свою очередь заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал ТАСС, что этот комплекс способен стать основой тактической противовоздушной обороны, а также прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА.

"Панцирь-С1М" получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

25 августа на форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".