Запуск ракеты "Союз" с навигационными спутниками Galileo перенесен на 3 декабря из-за непогоды

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская аэрокосмическая компания из-за непогоды переносит запуск ракеты "Союз" с навигационными спутниками Galilеo на борту, ранее планировавшегося в среду, на 3 декабря, - сообщил в твиттере гендиректор компании Стефан Израэль.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Гвианском космическом центре (CSG) запуск VS26, первоначально запланированный на 1 декабря, откладывается. Ракета-носитель и спутники находятся в стабильном и безопасном состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее запуск ракеты-носителя со спутниками на борту планировался на 2 декабря в 03:31 по мск. Ближайшее время запуска намечено на 3 декабря в 3:27 по мск, добавил Израэль.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что до конца года запланировано два запуска российских ракет-носителей с космодрома Куру.

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во французской Гвиане - космодром Куру - там тоже до конца года должно быть два пуска", - сказал Рогозин.