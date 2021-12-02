MTV (Финляндия): большинство финских офицеров поддерживают идею присоединения Финляндии к НАТО

Многие финские офицеры поддерживают членство в НАТО, сообщает новостной портал MTV. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного им совместно с финским «Союзом офицеров». В статье приводятся конкретные цифры, объяснение такой позиции военных и комментарий председателя «Союза офицеров».

«Членство Финляндии в НАТО было бы в интересах России»

Вступление в военный альянс поддерживают примерно 65% офицеров. Четыре года назад поддержка составляла 61%.

Эксперт MTV Uutiset по вопросам международной политики Ристо Пенттиля (Risto Penttilä) считает, что у Финляндии нет других достойных военных партнеров.

"Если смотреть на ситуацию с позиции политики безопасности - что остается Финляндии? Самостоятельно военный бюджет вряд ли удастся сильно нарастить, военный союз с Швецией многообещающим не кажется, Европа тоже не выглядит очень сильной. Эта логика ведет в направлении НАТО", - заявил Пенттиля в утренней передаче.

Председатель финского "Союза офицеров" (Upseeriliitto), подполковник Вилле Виита (Ville Viita) не видит угроз во вступлении в НАТО.

"Военные смотрят на этот вопрос с практической позиции. Если обстановка изменилась, то почему бы не получить достойные гарантии?"

По словам Пенттиля, нужно исходить из того, что Россия может отреагировать на вступление Финляндии в НАТО.

"Могут начаться политические, даже торгово-политические разногласия. Но вступление Финляндии в НАТО было бы в интересах России, так как Финляндия стремилась бы к максимально хорошему сотрудничеству с Россией. Финляндия могла бы утихомиривать НАТО и не занимала бы такую агрессивную оборонительную позицию".

Микко Кормилайнен (Mikko Kormilainen)