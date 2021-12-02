Войти
ИноСМИ

MTV (Финляндия): большинство финских офицеров поддерживают идею присоединения Финляндии к НАТО

259
0
-1
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО
Солдат вооруженных сил Финляндии во время учений НАТО.
Источник изображения: © AP Photo, Czarek Sokolowski

Многие финские офицеры поддерживают членство в НАТО, сообщает новостной портал MTV. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного им совместно с финским «Союзом офицеров». В статье приводятся конкретные цифры, объяснение такой позиции военных и комментарий председателя «Союза офицеров».

«Членство Финляндии в НАТО было бы в интересах России»

Вступление в военный альянс поддерживают примерно 65% офицеров. Четыре года назад поддержка составляла 61%.

Эксперт MTV Uutiset по вопросам международной политики Ристо Пенттиля (Risto Penttilä) считает, что у Финляндии нет других достойных военных партнеров.

"Если смотреть на ситуацию с позиции политики безопасности - что остается Финляндии? Самостоятельно военный бюджет вряд ли удастся сильно нарастить, военный союз с Швецией многообещающим не кажется, Европа тоже не выглядит очень сильной. Эта логика ведет в направлении НАТО", - заявил Пенттиля в утренней передаче.

Председатель финского "Союза офицеров" (Upseeriliitto), подполковник Вилле Виита (Ville Viita) не видит угроз во вступлении в НАТО.

"Военные смотрят на этот вопрос с практической позиции. Если обстановка изменилась, то почему бы не получить достойные гарантии?"

По словам Пенттиля, нужно исходить из того, что Россия может отреагировать на вступление Финляндии в НАТО.

"Могут начаться политические, даже торгово-политические разногласия. Но вступление Финляндии в НАТО было бы в интересах России, так как Финляндия стремилась бы к максимально хорошему сотрудничеству с Россией. Финляндия могла бы утихомиривать НАТО и не занимала бы такую агрессивную оборонительную позицию".


Микко Кормилайнен (Mikko Kormilainen)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
17.12.2020
«Сигнал от России»: почему Швеция увеличивает оборонный бюджет
25.05.2020
Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России
20.12.2019
The National Interest (США): почему Россия увидела угрозу в крупнейших в истории совместных военных учениях Эстонии с НАТО
22.08.2019
Минобороны РФ реализует комплекс мер в связи с напряженной обстановкой на Западном стратегическом направлении – Шойгу
22.04.2019
Новый Матиас Руст? Военные посадили нарушивший границу самолет
28.02.2018
Конструктивная вражда
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.12 05:25
  • 162
В США удивились размерам Су-75
  • 02.12 05:24
  • 88
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 02.12 04:46
  • 12
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 02.12 02:12
  • 422
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 02.12 00:52
  • 3
Северный флот провел новое испытание ракеты "Циркон"
  • 01.12 23:43
  • 5
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 21:53
  • 1104
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.12 21:50
  • 14
Американский взгляд на возможности логистики Вооруженных Сил России
  • 01.12 18:26
  • 1
Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности
  • 01.12 17:55
  • 43
Извольте разоружиться
  • 01.12 14:32
  • 1
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия
  • 01.12 14:24
  • 7
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 13:41
  • 181
Слепые «Цирконы»
  • 01.12 12:55
  • 2
«Россия не способна проводить десантные операции»
  • 01.12 11:57
  • 1
Столтенберг: Россия заплатит, если применит силу к Украине (VG, Норвегия)