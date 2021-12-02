Запуск украинского спутника "Сич" в США состоится 10 января

Этот спутник предполагают использовать для гражданских нужд

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел испытания и готов к отправке в США, где 10 января должен состояться его запуск. Об этом во вторник сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - написал он на своей странице в Facebook. Тафтай отметил, что отправка спутника в США состоится в ближайшие дни. "Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный в Конструкторском бюро "Южное" в городе Днепр [бывший Днепропетровск], успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал, штат Флорида, США", - сообщил глава агентства.

Тафтай подчеркнул, что отклонений от графика не было и все параметры спутника отвечают техническим требованиям. Он также напомнил, что данный спутник предполагают использовать для гражданских нужд.

Ранее сообщалось, что Киев выбрал американскую компанию SpaceX для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Сич-2-30". Сумма контракта по запуску составляет $1,99 млн. Основным производителем спутника является КБ "Южное". Срок эксплуатации "Сич" - три года. 31 мая стало известно, что КБ "Южное" заключило контракт с компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту спутника с пусковой площадки SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Ранее занимавший на тот момент должность вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявлял, что запуск данного спутника позволит решать "многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечит реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны". По его словам, вывод "Сич" является первым шагом на пути реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы страны на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание украинской космической группировки по меньшей мере из семи спутников. В октябре глава Госкосмоса Тафтай сообщил, что "Сич-2-30" позволит отслеживать ситуацию в Донбассе.