В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - В новом учебном году, который стартовал в Вооруженных силах РФ 1 декабря, основным приоритетом будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны.

"Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой и межведомственной подготовки войск, совершенствованию согласованного применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерийских и других тактических групп родов войск в интересах общевойсковых соединений", - говорится в сообщении.

С этой целью планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки. В ходе их проведения будут отрабатываться вопросы переброски войск и маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению подразделений. Более половины учений пройдут в ночных условиях, информирует Минобороны.

"В основу боевой учебы ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и недопущения распространения коронавирусной инфекции, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления, средства связи и беспилотные летательные аппараты", - говорится в пресс-релизе.

В нем сообщается, что в 2022 году войдут в строй 3 новых полигона, будет поставлено 3 тысячи единиц технических средств обучения, более 170 комплектов полигонного оборудования и автоматизированных систем контроля обучения специалистов.