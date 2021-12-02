Грянет «Гром»: на стратегических учениях опробуют гиперзвуковое оружие

Как новые комплексы вооружений начинают интегрировать в глобальную систему национальной обороны

В следующем году в России могут провести гиперзвуковые учения. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, новое оружие, а также способы его применения планируется опробовать в рамках маневров «Гром». Такое название носят стратегические военные учения, где отрабатываются варианты ответа на внезапную атаку против нашей страны с применением ядерного оружия — в рамках «Грома» задействуется ядерная триада. 30 ноября Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», назвал разработку гиперзвукового оружия вынужденным ответом России на действия НАТО. Эксперты отмечают, что использование на учениях таких типов вооружения означает начало работ по их интеграции в глобальную систему национальной обороны.

Ответ на действия НАТО

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается возможность включения гиперзвуковых систем вооружения в стратегические учения «Гром-2022». На маневрах планируется отработать способы их применения. Правда, собеседники отказались сообщить, планируются ли учебно-боевые пуски гиперзвукового оружия.

В стратегических учениях «Гром» традиционно участвует вся ядерная триада — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), бомбардировщики дальней авиации ВКС, а также атомные подводные ракетоносцы ВМФ. Командование маневрами осуществляется из Национального центра управления обороной в Москве.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин Источник изображения: iz.ru

Последний раз стратегические учения «Гром» проходили в 2019 году. В них были задействованы около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и спецтехники. Также было выполнено более полутора десятков пусков крылатых и баллистических ракет.

Гиперзвуковому оружию в последнее время уделяется особое внимание. 30 ноября президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» назвал его разработку ответом на действия НАТО.

— Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО, — сказал президент. — А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов Источник изображения: iz.ru

Также президент заявил, что с начала следующего года на вооружение начнет поступать новая гиперзвуковая ракета морского базирования со скоростью 9 Махов.

Учения стратегических ядерных сил проводятся по мере необходимости и далеко не всегда освещаются в СМИ, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— На них отрабатываются варианты ответных действий после нападения на нашу страну, — объяснил он. — Они могут проводиться как достаточно скромные по размаху командно-штабные учения. В этом случае задействованы все структуры управления. На них отрабатывается алгоритм действий, но ракеты никто не запускает. Либо производят единичные пуски. При необходимости они могут приобрести другой масштаб: в них задействуют силы РВСН, армии и флота. На таких учениях могут проверять боеспособность существующих и испытывать новые системы вооружений. В таком случае могут осуществляться пуски ракет, в том числе и групповые.

«Авангард» готов

Задействование на маневрах гиперзвуковых боевых комплексов — это начало работ по их интеграции в систему национальной обороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Сейчас на вооружении российской армии и флота стоит одна гиперзвуковая система — стратегический ракетный комплекс «Авангард», способный нести ядерные боеголовки, — пояснил он. — Их полк входит в состав РВСН, и надо проверить, как они могут действовать, в условиях, близких к боевым. Также в опытной эксплуатации находятся МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Этот комплекс не подчиняется РВСН, но его можно условно назвать межконтинентальным. МиГ-31 может быть быстро переброшен в любую точку страны, а возможность дозаправки самолета-носителя в воздухе сильно увеличивает дальность применения этих ракет.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Также на учениях могут быть задействованы гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон» — их серийное производство было анонсировано в ноябре, и в следующем году они должны поступить на вооружение ВМФ, отметил Дмитрий Корнев.

— Это оперативно-тактические ракеты, но они должны играть важную роль в глобальном противостоянии, — считает он. — Они могут быть задействованы при отработке сценариев по прорыву районов ПРО или уничтожению авианосных группировок.

Впервые о новых системах вооружения, предназначенных для стратегического сдерживания, Владимир Путин рассказал в марте 2018 года. Среди них было названо сразу несколько гиперзвуковых комплексов. Тогда они находились на той или иной стадии разработки или испытаний.

Но уже в декабре 2019-го на вооружение РВСН встал первый ракетный полк с гиперзвуковыми глайдерами «Авангард» шахтного базирования. Они не только имеют межконтинентальную дальность и скорость, в 27 раз превышающую звуковую, но и могут маневрировать в полете как по направлению, так и по высоте. Такую возможность, недоступную обычным баллистическим ракетам, можно использовать для обхода позиции противоракетной обороны.

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

На опытно-боевом дежурстве с 2017 года находятся гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования. Первая эскадрилья из 10 истребителей МиГ-31К была размещена в Южном военном округе. Они могут наносить неотразимые удары на дальность до 1,5 тыс. км. Комплексы уже неоднократно использовались в маневрах на юге страны и над Черным морем. В мае их временно перебросили для проведения учений в Сирию. Самолеты с «Кинжалами» выполнили полеты над Средиземным морем.

Еще одним оружием стратегического назначения стали крылатые ракеты с неограниченной дальностью полета «Буревестник». Оснащение их малогабаритными ядерными двигательными установками позволит сутками патрулировать в воздухе и наносить удары с направлений, не прикрытых ПВО. Испытания этого оружия продолжаются.

Помимо уже объявленных проектов ведутся разработки и испытания других моделей гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков. Ранее «Известия» сообщали, что одним из них станет боеприпас под обозначением ГЗУР «Гремлин». Он создается для оснащения ракетоносцев Ту-95 и Ту-160.

Антон Лавров