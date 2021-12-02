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Газета.ru

"Ядерное оружие будет наиболее эффективно при таком соприкосновении"

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Источник изображения: gazeta.ru

Лукашенко предложил вернуть ядерное оружие в Белоруссию в ответ на действия НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при размещении ядерных боеголовок в Польше он предложит российскому президенту Владимиру Путину вернуть ядерное вооружение в Белоруссию. В 1996 году республика перестала быть ядерной страной. За три года до этого Минск присоединился к ДНЯО.

Если ядерные системы окажутся в Польше, то белорусский президент Александр Лукашенко намерен обратиться к российскому коллеге с просьбой вернуть в республику ядерное оружие. Об этом глава Белоруссии сказал в интервью гендиректору МИА "Россия Сегодня" Дмитрию Киселеву.

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал: мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, извините, ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», - заверил Лукашенко.

В Госдуме заявили, что такой запрос к российской стороне будет рассмотрен «с учетом складывающейся обстановки».

«Белоруссия наш союзник, и защита нашего государства и союзников, прежде всего, приоритет обороноспособности нашей страны", - напомнил в комментарии "Газете.Ru" зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий отметил, что США и их союзники размещают вблизи российских границ свое вооружение. "Конечно же, оставаться безучастными к этому вопросу мы не можем. Если поступит предложение такое от Александра Лукашенко, оно будет рассмотрено и Министерством обороны Российской Федерации, и МИД России, и, безусловно, верховным главнокомандующим с учетом складывающейся обстановки», - заключил Швыткин.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Германия может сама решать, размещать ли ей на своей территории ядерное оружие, но у НАТО есть и другие союзники.

"Альтернатива этому [размещению оружия в Германии] - ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», - сказал Столтенберг. Генсек альянса отметил, что "для всей Европы важно", чтобы Германия была частью НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

После распада СССР власти Белоруссии заявили, что больше не намерены оставлять на своей территории ядерное оружие, а это десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок.

В 1993 году Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Полностью такое вооружение было выведено с территории республики к ноябрю 1996 года.

На сайте МИД Белоруссии отмечается, что республика «готова развивать и укреплять механизмы ДНЯО, повышать его эффективность и содействовать достижению консенсусных итогов десятой Обзорной конференции, которая запланирована к проведению в Нью-Йорке в январе - феврале 2022 года».

При этом в 2010 году президент страны признал, что вывод ядерных вооружений был ошибкой.

"Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы - выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать», - приводит слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА.


Ангелина Мильченко


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