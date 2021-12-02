Le Figaro (Франция): Блинкен обещает «серьезный» ответ на возможную «агрессию» России против Украины

Выступая в Риге, госсекретарь США Блинкен обещал защиту и Латвии, и Украине. От кого? Понятное дело, от России. А вот Белоруссию и ее суверенитет он защищать не стал, хотя до выборов в августе 2020 года США и этот суверенитет защищали — опять-таки от России. (Достаточно вспомнить дружеские визиты в Минск американских генералов в 2019 и готовность Запада спасти Лукашенко от арестованных «32 русских боевиков» в июле 2020.)Теперь же Блинкен грозит Минску санкциями. Почему? Потому что Лукашенко после 2020 пошел на союз с нашей страной. И США сразу объявили его врагом. Такова нехитрая логика американской защиты.

Блинкен подтверждает «железную» приверженность США безопасности натовских стран Прибалтики, да и не только их

Любая новая российская "агрессия" против Украины приведет к "серьезному" ответу, предупредил во вторник, 30 ноября, глава американской дипломатии Энтони Блинкен в рамках министерской встречи НАТО, которая проходит в Риге.

"Любая эскалация со стороны России вызовет серьезную озабоченность как США, так и Латвии, а любая агрессия будет иметь серьезные последствия", - сказал он на пресс-конференции со своим латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Госсекретарь не стал говорить о характере возможного ответа, так как сначала он хотел бы "проконсультироваться" с союзниками США по НАТО во вторник и среду в столице Латвии. Однако он повторил, что США очень беспокоят перемещения российских войск на границе с Украиной. "Мы неоднократно наблюдали за российской стратегией", - сказал Блинкен. С точки зрения Блинкена, эта стратегия заключается в "фабрикации поводов для последующих провокаций". А вот уже эти провокации используются "для оправдания действий Москвы", по выражению Блинкена.

Энтони Блинкен снова предупредил, что Вашингтон работает совместно с Европейским союзом над новыми санкциями против Белоруссии, обвиняемой в "циничном" использовании мигрантов в качестве "оружия" для дестабилизации своих европейских соседей.

Комментарии читателей:

Josef Turner

США заинтересованы в дестабилизации Европы. А Блинкен пытается существенно ускорить этот процесс.

anonyme

Учитывая разгром американцев на Ближнем Востоке, маловероятно, что они предпримут что-либо на Украине. Просто будут размахивать руками и бросаться пустыми угрозами.

begood

Защищать Украину, да и всю Прибалтику сразу? Пусть США занимаются своими проблемами, а не изображают из себя жандарма Европы.

Scatcat

Это просто навязчивая идея. США и их сторонники в НАТО хотят во что бы то ни стало увидеть "российскую агрессию" на Украине и готовы на любые провокации по этому поводу.

Lion1962

Слова Блинкена ничего не значат. Ему стоило бы делать серьезные и приемлемые предложения.

Philippe VERNON

Хватит уже США изображать из себя мирового жандарма. Что касается рисков нападения со стороны России, какой информацией располагает Байден, помимо присутствия российских войск на границе, чтобы говорить о нападениях России на Украину? Украина разрушается и без России: население страны составляло 52 миллионов жителей в 1990 году, а сегодня - 40 миллионов.

prune751

Было бы неплохо, если бы было дано ОЧЕНЬ ЧЕТКОЕ определение агрессии. Следует опасаться, что Блинкен занимается лишь подготовкой общественного мнения к непропорциональной реакции на что-то. А вот это "что-то" будет на самом деле лишь предлогом для действий американцев…

Franc 30000

США потратили 1 миллиард долларов в 2014 году, чтобы содействовать смене режима на Украине. Все, что делают США в плане "смены режима" в той или иной стране, заканчивается хаосом… Достаточно посмотреть на ситуацию на Украине - через семь лет после революции. Англосаксонская военная машина снова движется по европейскому континенту.

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