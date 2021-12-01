Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных?

В понедельник источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщил, что в декабре состоятся испытания собранного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М. "Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется", – рассказал собеседник агентства.

Ранее самолеты Ту-160М уже совершали полеты, но речь шла о "стратегах", прошедших глубокую модернизацию. Например, в ноябре самолет с новыми двигателями НК-32-02 и улучшенным бортовым оборудованием совершил свой первый полет с аэродрома Казанского авиазавода имени Горбунова. В марте, по данным Ростеха, самолет успешно прошел заводские испытания и перелетел с территории завода на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском, чтобы приступить к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание, на котором рассказал о роли передовой разработки "Туполева". "Эти стратегические ракетоносцы обеспечивают ударную мощь воздушной компоненты ядерной триады государства. Поэтому повышение их боевой эффективности – одна из наших первоочередных задач", – подчеркнул министр. По его словам, продвинуться в решении этого вопроса можно "установив на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива".

С технической точки зрения Ту-160М, по своей сути, представляет собой глубокую модернизацию советского, затем российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с изменяемой геометрией крыла Ту-160 (неофициальное название – "Белый лебедь"). В апреле 2015 года Шойгу поручил проработать вопрос о возобновлении производства улучшенных "Белых лебедей", а уже в мае стало известно, что армия закупит не менее полусотни таких самолетов.

На Ту-160М уже обратили внимание и за рубежом. Например, ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил "стратега" в список наиболее значимых мировых достижений в сфере двигателестроения. "В первую очередь Ту-160 – это важный компонент ядерной триады. Он является орудием сдерживания, которое формирует паритет между Россией и странами НАТО.

И он также охлаждает некоторые "горячие головы" от желания затеять что-то маленькое и термоядерное, давая нам определенные преимущества",

– отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Когда американцы оценивают свою ядерную триаду, она у них вызывает серьезную озабоченность, указал эксперт. "Дело в том, что один из компонентов этой триады – межконтинентальные баллистические ракеты – у них давно не модернизировался. И проверки показали, что им лучше вообще не взлетать, потому что они, скорее всего, не долетят, а рванут где-нибудь на месте. У нас же в этом плане есть баланс", – отметил он.

"Кроме того, наш Ту-160 и так прошел глубокую модернизацию, все переведено на цифровое управление многими агрегатными узлами, повышены скоростные характеристики самолета. Сегодня Ту-160 – единственный в мире стратегический бомбардировщик, который может поддерживать сверхзвуковую скорость около двух чисел Маха в течение 45 минут. Таких возможностей у американских бомбардировщиков нет вообще. B-52 на это не способен, он дозвуковой. B-2 на таких скоростях долго не летает", – сообщил эксперт.

"Главный враг нашего Ту-160 над водными просторами – это палубный истребитель F/A-18. Но он свой форсажный режим может поддерживать в течение 10-15 минут. То есть наш самолет уйдет от F/A-18. Поэтому Ту-160 по своим характеристикам и так уникальный, а в случае реализации новой сборки Ту-160М – он станет еще лучше буквально по всем показателям", – подытожил Леонков.

"Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу. "Начинка", прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого "Белого лебедя", – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. По словам собеседника, понадобилось всего два года после запуска модернизации Ту-160, чтобы "открыть новый подход к использованию ракетоносца".

"За это время появилось множество новых типов вооружений, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов. В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений – свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других, так и требованиям современного оружия", – подчеркнул эксперт.

"Не исключено, что Ту-160М будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения. На данный момент они самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше. Более того, улучшенный вариант ракетоносца сможет поднимать в воздух больше трех ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса "Кинжал", – добавил генерал-майор Попов.

По мнению военного эксперта, улучшенные "Белые лебеди" смогут еще не один десяток лет исправно служить в качестве оборонительного средства, многократно повышая боевой потенциал стратегической авиации ВКС. Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО.

"Натовцы в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ", – резюмировал Попов.

"В отличие от того Ту-160, который впервые полетел в 1981 году, прогресс по планеру и двигателю очевиден. Но ключевой момент – это совершенствование бортового радиоэлектронного оборудования и обновление других систем самолета, которые увеличат межремонтный ресурс и сократят эксплуатационные затраты", – указал в свою очередь исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Что мы должны получить на выходе от самолета новой сборки? – рассуждает эксперт. – Модернизация двигателя позволит увеличить дальность полета. С учетом дозаправки мы получим возможность доставить боеприпасы практически в любую необходимую нам точку. Модернизация пилотажно-навигационного комплекса позволит сократить рабочую нагрузку на экипаж, повысить эффективность боевого применения в сложных метеоусловиях". Кроме того, при модернизации можно параллельно сэкономить немало веса, переходя на современную компонентную базу, добавил собеседник.

Разработчикам необходимо будет решать вопросы защищенности самолета с точки зрения совершенствования систем радиоэлектронной борьбы, добавил Пантелеев. "То есть собранный с нуля Ту-160М должен получить актуальные электронные системы, связанные с пилотажно-навигационным комплексом, с радиосвязным оборудованием и решить проблему заметности в радиолокационной зоне вероятного противника", – подчеркнул Пантелеев.

Эксперт напомнил, что у США был опыт создания самолетов Northrop B-2 Spirit – бомбардировщиков-невидимок. "Колоссальная стоимость каждого самолета делает формирование масштабного парка весьма затруднительным и дорогостоящим. И их эксплуатация тоже обходится в немалые деньги. Поэтому и в Штатах, и у нас стоит вопрос о том, чтобы позволить себе новое поколение самолетов, но при этом за вменяемые деньги", – отметил авиаэксперт.

"В целом бурное развитие беспилотных авиационных комплексов ставит вопрос о целесообразности присутствия человека на борту. То есть перспективный комплекс нужно делать опционально пилотируемым. Но Ту-160М это вряд ли будет касаться. Скорее, для этого потребуется совсем новый самолет", – заключил Пантелеев.

Ростислав Зубков, Елена Лексина, Анастасия Заводовская