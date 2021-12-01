Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам?

Уже в 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в 9 Махов, сообщил президент Владимир Путин, выступая на вторник на инвестиционном форуме "Россия зовет". Российский лидер упомянул это новейшее оборонительное средство, говоря о военных угрозах со стороны НАТО.

Москва рассчитывает, что на Западе возобладают ответственность и здравый смысл, и "красные линии" в отношениях с Россией не будут перейдены, передает слова Путина ТАСС. Глава государства отметил – такими красными линиями может стать дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов. "Если на территории Украины возникнут комплексы ударные, полетное время до Москвы будет семь–десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут, – констатировал президент России. – А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас". Такое оружие уже создано, подчеркнул президент – речь идет об упомянутой выше гиперзвуковой ракете.

"Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования, гиперзвуковая – 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказ, тоже пять минут", – отметил президент. Напомним, что в понедельник фрегат "Адмирал Горшков" выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон" на расстояние более 400 километров.

Государственные испытания "Циркона" планируется завершить уже до конца года. Ожидается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружены: фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящиеся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Иркутск". Кроме того, в понедельник стало известно, что ВКС получат в 2022 году новые самолеты с гиперзвуковым оружием.

Добавим, президент в своем выступлении подчеркнул, что оснащение российской армии подобным новейшим вооружением – сугубо вынужденная мера в ответ на угрозы со стороны НАТО. "Создание таких угроз и есть красные линии. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать", – подчеркнул российский лидер.

Во вторник о готовности принять участие в совместной защите от внешних угроз заявил союзник России по ОДКБ и партнер по Союзному государству – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сообщил, что, если ядерное оружие НАТО появится в Польше, Минск предложит Москве разместить российское ядерное оружие на своей территории. "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", – подчеркнул Лукашенко, по всей видимости, назвав "сараями" инфраструктуру для размещения российских ядерных вооружений.