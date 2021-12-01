Войти
Военно-промышленный курьер

Черное море и Ледовитый океан под прицелом ракет-невидимок

598
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Новые дальнобойные боеприпасы обеспечат безопасность Арктики и Крыма.

Сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки прикроют Арктику и Крым. 

Первыми комплексы «Бал», вооруженные ракетами с увеличенной дальностью полета, получат береговые бригады Северного и Черноморского флотов. Это одни из самых эффективных противокорабельных систем в мире. Их главный калибр — ракеты семейства Х-35, удары которых практически невозможно отразить. Раньше дальность стрельбы Х-35 не превышала 200 км.

Новая модификация ракеты позволяет поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Благодаря обновленным боеприпасам возможности «Балов» радикально вырастут. Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО, отмечают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на Черном море модернизированные комплексы «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму. 

Новинки также поступят на вооружение одного из соединений Северного флота. При этом береговой ракетный комплекс с новым боеприпасом сможет поражать не только корабли, но и наземные цели: точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. Ракеты практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах. 

Известия отмечают, что они могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
NATO
Арктика
СФ
ЧФ
Похожие новости
01.12.2021
Направит «Бал»: ракеты возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
23.12.2020
Основные тезисы выступления Сергея Шойгу на расширенном заседании Коллегии Минобороны
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
18.01.2017
Что прикроют северные бастионы России
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 11:34
  • 8
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 01.12 11:26
  • 77
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 01.12 11:19
  • 1
Столтенберг: в случае необходимости в Латвию могут быть отправлены более 40 тысяч военнослужащих
  • 01.12 11:00
  • 1
МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами»
  • 01.12 08:32
  • 4
Британский флот начал операцию по подъему упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения
  • 01.12 07:22
  • 2
В США показали украинский танк Т-84 в прицеле
  • 01.12 06:41
  • 24
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 01.12 06:20
  • 419
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.12 05:31
  • 5
Президент Путин подписал закон о продлении предельного срока службы высших офицеров
  • 01.12 04:33
  • 137
В США удивились размерам Су-75
  • 01.12 03:27
  • 5
Готовы парашютные системы для десантирования кинолога с собакой
  • 01.12 00:05
  • 40
Извольте разоружиться
  • 30.11 23:06
  • 3
ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия
  • 30.11 21:41
  • 84
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 30.11 21:36
  • 1
В ВКС России до конца года поставят 16 новых учебных самолетов