Черное море и Ледовитый океан под прицелом ракет-невидимок

Новые дальнобойные боеприпасы обеспечат безопасность Арктики и Крыма.

Сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки прикроют Арктику и Крым.

Первыми комплексы «Бал», вооруженные ракетами с увеличенной дальностью полета, получат береговые бригады Северного и Черноморского флотов. Это одни из самых эффективных противокорабельных систем в мире. Их главный калибр — ракеты семейства Х-35, удары которых практически невозможно отразить. Раньше дальность стрельбы Х-35 не превышала 200 км.

Новая модификация ракеты позволяет поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Благодаря обновленным боеприпасам возможности «Балов» радикально вырастут. Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО, отмечают эксперты.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на Черном море модернизированные комплексы «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму.

Новинки также поступят на вооружение одного из соединений Северного флота. При этом береговой ракетный комплекс с новым боеприпасом сможет поражать не только корабли, но и наземные цели: точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. Ракеты практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах.

Известия отмечают, что они могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.