"Есть средства". Эксперт рассказал, что защищает Россию от ракетной атаки

В чем состоит защита России от возможного появления угрожающих ей ударных комплексов недалеко от российских границ, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов.

Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзукового оружия – пять минут. (...) А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас … Я надеюсь, что до этого не дойдет", – сказал Путин во время выступления на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что благодаря современным зенитно-ракетным системам территория России надежно защищена.

"По-первых, для того, чтобы перехватить гиперзвуковые ракеты, у нас уже есть зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300В4 и сейчас поступает (на вооружение) новый комплекс С-500. Второе – у нас есть средства, которые в состоянии нанести удар непосредственно по позициям, с которых запущены ракеты противника", – отметил Юрий Кнутов.

Эксперт уточнил, что к таким средствам относятся как ракеты различного базирования, так и самолеты истребительной авиации, вооруженные ракетами "воздух-земля".

Поэтому, заключил военный эксперт, любой стране следует задуматься, стоит ли размещать на своей территории ударные комплексы, угрожающие России.

ЗРС С-300В4 – высокомобильная система ПВО большой дальности. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических (самолетов, вертолетов и других) средств воздушного нападения.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

ЗРС С-500 "Прометей" может уничтожать баллистические и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Система может одновременно поразить до десяти сверхзвуковых целей со скоростью до семи километров в секунду, а также сбивать боевые блоки гиперзвуковых ракет.