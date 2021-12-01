Обозреватель Business Insider Иствуд назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии.

Как отметил автор, эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР, однако даже спустя полвека у нее есть большой потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники — этому способствует и установка новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием, пишет колумнист.

Т-72 оснастили системой управления огнем "Калина", способной самостоятельно отслеживать вражескую бронетехнику. Кроме того, машина может стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применять противотанковые ракеты АТ-11. Ее корпус, как и на Т-90, покрывает реактивная броня "Контакт-5", говорится в статье.

Иствуд уточнил, что Россия планирует модернизировать свои танки до версии Т-72Б3. Это означает, что данная модель останется "рабочей лошадкой" российской армии и в будущем, подытожил журналист.