Новые корабли флота Джибути

Сообщают, что 22 ноября 2021 года состоялась церемония ввода в состав военно-морских сил небольшого африканского государства Джибути сразу четырех кораблей и катеров, что значительно увеличило военно-морской потенциал Джибути, расположенного в стратегически важном Баб-эль-Мандебском проливе. На церемонии присутствовал президент Джибути Исмаил Омар Геллех.

Введенные в состав ВМС Джибути малые патрульные корабли Р 20 Capt. Elmi Robleh и Р 22 Adj. Ali M. Houmed проекта Damen Stan Patrol 5009, построенные международной судостроительной группой Damen Shipyards Group на верфи Damen Shipyards Cape Town в Кейптауне (ЮАР), 22.11.2021 (с) Allbanaadir.com

В ходе церемонии в состав ВМС Джибути были введены два малых 51-метровых патрульных корабля Р 20 Capt. Elmi Robleh и Р 22 Adj. Ali M. Houmed, построенных по проекту Damen Stan Patrol 5009 международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group на своей верфи Damen Shipyards Cape Town в Кейптауне в ЮАР.

Малые патрульные корабли проекта Damen Stan Patrol 5009 (первые две цифры в обозначении проекта означают длину корпуса в метрах по ватерлинии, вторые две цифры - ширину) стали в последние годы подлинным хитом оборонного сектора группы Damen. Эти корабли используют оригинальные обводы носовой части корпуса с вертикальным форштевнем, именуемые "axe bow" ("топорообразный нос") и разработанные Damen изначально для скоростных транспортных судов типа Sea Axe, используемых в морской нефтегазодобыче. Помимо военных, корабли проекта Stan Patrol 5009 строятся также в гражданских вспомогательных и транспортно-пассажирских вариантах (в частности, проект Damen Fast Crew Supply 5009 - преимущественно для обслуживания морских нефтегазопромыслов).

Корабли данного проекта строятся на разных верфях Damen по всему миру для различных заказчиков. По сообщениям, два корабля, теперь полученные Джибути, были построены на верфи в Кейптауне еще в 2014 году изначально как гражданские по проекту Damen Fast Crew Supply 5009, но так и не были выкуплены первоначальным заказчиком и несколько лет находились на отстое на верфи, пока не были приобретены Джибути (по всей видимости, на средства иностранной военной помощи) и переоборудованы для них в военный вариант Damen Stan Patrol 5009.

Малые патрульные корабли проекта Damen Stan Patrol 5009 имеют стальной корпус, полное водоизмещение до 485 тонн, наибольшую длину корпуса 51,3 метра, ширину 9 метров и среднее углубление 3,2 метра. Четыре дизельных двигателя Caterpillar C32 суммарной мощностью 4324 кВт, работающие на четыре гребных винта, обеспечивают полную скорость до 23-25 узлов. Дальность плавания на полном ходу достигает 2000 миль, автономность - 30 суток. Имеется два подруливающих устройства и успокоители качки. Экипаж корабля штатно составляет всего 19 человек, но имеются кубрики для принятия еще 53 человек в случае необходимости. На кораблях ВМС Джибути на баке установлена дистанционно управляемая малокалиберная артиллерийская установка неясного типа.

Одновременно 22 ноября в состав ВМС Джибути введены также 27-метровый сторожевой катер новой китайской постройки по экспортному проекту Predator NHS615 и переданный Китаем выведенный из состава ВМС НОАК малый десантный корабль китайского проекта 074. Обе эти единицы, видимо, были переданы КНР в порядке компенсации за использование построенной в Джибути китайской военной базы.

12 малых десантных кораблей проекта 074 (обозначение НАТО класс Yuhai) полным водоизмещением 800 тонн и длиной 58,4 м были введены в состав ВМС НОАК с 1995 по 2000 годы и с 2017 года выводятся из состава флота.

27-метровые сторожевые катера проекта Predator NHS615 строятся по государственным подрядам для поставок на экспорт с 2000-х годов китайским судостроительным предприятием Wuhan Nanhua Huanggang Jiangbei Shipyard Co. в Хуангане (провинция Хубэй). Пять первых катеров этого типа были построены для ВМС Ирака, а затем еще несколько - для разных африканских стран.

Кроме того, как сообщают, 20 ноября 2021 года береговая охрана Джибути ввела в строй сторожевой катер японской постройки Khor Ambado, который был доставлен в Джибути еще в начале года.

До указанного пополнения, ВМС Джибути имели 12 различных малых сторожевых катеров и два бывших французских малых десантных корабля типа EDIC, а береговая охрана Лжибути - около 10 различных сторожевых катеров.

Введенные в состав ВМС Джибути малые патрульные корабли Р 20 Capt. Elmi Robleh и Р 22 Adj. Ali M. Houmed проекта Damen Stan Patrol 5009, построенные международной судостроительной группой Damen Shipyards Group на верфи Damen Shipyards Cape Town в Кейптауне (ЮАР), а также переданные Китаем малый десантный корабль проекта 074 из состава ВМС НОАК и сторожевой катер проекта Predator NHS615, 22.11.2021 (с) Allbanaadir.com и via forums.airbase.ru

Введенный в состав береговой охраны Джибути сторожевой катер японской постройки Khor Ambado, 20.11.2021 (с) via forums.airbase.ru

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