Летчики-испытатели смогут получать звания выше своей должности

Правительственная комиссия рассмотрела инициативу, разрешающую присваивать летчикам-испытателям звание на одну звездочку выше, чем положено по должности. Таким образом, пилоты-подполковники при особых заслугах смогут стать полковниками. Действующие правила позволяют давать "лишние" звезды офицерам лишь до майорского звания включительно.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный законопроект ставит целью повышение мотивации молодых офицеров-летчиков к прохождению службы в должностях летчиков-испытателей.

"В закон "О воинской обязанности и военной службе" предлагается внести поправки, разрешающие присваивать летчикам-испытателям звание на ступень выше занимаемой должности вплоть до полковника", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день закон разрешает присваивать военнослужащим звание на ранг выше занимаемой должности только до майора включительно. Таким образом, если человек занимает должность, по штату предусматривающую звание майора, ему уже не может быть присвоено звание подполковника.

"Между тем офицеры, имеющие квалификацию летчика-испытателя первого класса, являются в полном смысле высокоценными специалистами. Согласно установленным нормам, подготовка одного летчика-испытателя до уровня первого класса составляет не менее десяти лет. Материальные затраты на подготовку одного летчика-испытателя первого класса составляют не менее 700 миллионов рублей", - пояснил председатель Правления АЮР.

Однако, достигнув должностного потолка и заработав пенсию, многие летчики увольняются и переходят работать в гражданские предприятия. К тому же многие летчики-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны являются представителями государственного заказчика на всех этапах государственных испытаний.

При этом пилоты в звании майора, даже имеющие квалификацию летчика-испытателя первого класса, не обладают достаточным уровнем авторитета при взаимодействии с предприятиями, в том числе работая самостоятельно на их базах и общаясь с руководителями.

"Данная ситуация снижает эффективность проводимых работ и точно не повышает мотивацию опытных летчиков к продолжению службы в летных должностях. Законопроект предусматривает возможность присваивать за особые личные заслуги летчику-испытателю первого класса воинское звание на ступень выше занимаемой должности, но не выше воинского звания полковника", - резюмировал Владимир Груздев.

Владислав Куликов