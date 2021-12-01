Лукашенко не исключил размещения ядерного оружия в Белоруссии

Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко.

Минск - Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран НАТО окажется в Польше, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что, если Германия откажется от размещения ядерного оружия, оно может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии.

"(В таком случае - Прим. ред.) я предложу (президенту РФ Владимиру - Прим. ред.) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: "Мы договоримся, какое". "То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте", - добавил он.

После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам "Тополь" и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).