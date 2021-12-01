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Интерфакс-АВН

Постоянный совет ОДКБ обсудил военную активность в зоне ответственности организации

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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Заявление о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях, её влиянии на евразийскую безопасность были обсуждены во вторник на заседании постоянного совета организации.

"Кроме того, в ходе заседания рассмотрены проекты ряда документов, касающихся взаимодействия в области военной безопасности, а также планирования деятельности организации в 2022 году", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ.

Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством постоянного и полномочного представителя Армении при ОДКБ Виктора Биягова.

"В ходе заседания было принято заявление постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность", - говорится в сообщении.

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Армения
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