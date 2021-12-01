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Швейцария покупает F-35 и Patriot

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Источник изображения: warspot.ru

Швейцария подписала контракты на приобретение истребителей и систем ПВО. Вчера, 29 ноября, пресс-служба Швейцарского федерального управления оборонных закупок (Armasuisse) обнародовала детали сделок по F-35 и Patriot.

Оказалось, что истребители и системы ПВО достанутся ВС Швейцарии дешевле, чем изначально планировалось. Так, за 36 истребителей F-35А заплатят 6,035 млрд швейцарских франков, из которых 3,828 млрд будут стоить сами самолёты (остальная часть суммы состоит из затрат на логистику, запчасти, вооружение и обучение).

Истребитель F-35A

Источник изображения: f35.com

При курсе 0,95 швейцарского франка за доллар США оказалось, что Armasuisse сэкономят почти 300 млн швейцарских франков от изначально запланированных расходов. Пять заказанных систем ПВО Patriot обойдутся Швейцарии в 1,987 млрд швейцарских франков. При этом сроков поставок в Минобороны страны не раскрывают.

Минобороны Швейцарии выбрало F-35 и Patriot по результатам тендера Air2030 в июне текущего года. Тогда сообщалось, что истребитель F-35A обошёл всех конкурентов, показав лучшие боевые возможности и оказавшись значительно дешевле.

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Страны
США
Швейцария
Продукция
F-35
F-35A
Patriot ЗРК
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